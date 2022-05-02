Самый большой в мире автомобиль на водородных топливных элементах начал работать в Южной Африке

Добыча полезных ископаемых наносит удар по окружающей среде не только за счет выемки горных пород с поверхности и из-под поверхности земли. Львиная доля ущерба также наносится выбросами грузовых транспортных средств, перемещающих извлеченные ископаемые к месту переработки. В нынешнее время множество горнодобывающих компаний различными способами
стараются минимизировать вредные выбросы в окружающую среду, и одной из таких компаний является компания Anglo American из Южной Африки
, которая одной из первых начала переоснащение грузовика на 210 метрических тонн с целью перевода его с дизельной тяги на энергоснабжение от водородных топливных элементов.
Базой для "водородного грузовика" nuGen является карьерный самосвал Komatsu
930E с дизель-электрической силовой установкой. 16-цилиндровый дизель вращает электрогенератор, подающий энергию на тяговые электрические двигатели. В процессе переоснащения дизельный двигатель с генератором были демонтированы, а на его место было установлено 8 ячеек водородных топливных элементов по 100 кВт, производства компании Ballard и пакет литий-ионных аккумуляторных батарей от компании Williams Advanced Engineering. Окончательным монтажом энергетической системы автомобиля nuGen, способной выдать постоянную мощность в 1.1 МВт, занималась компания First Mode из Сиэтла.
Пиковая мощность энергетической системы автомобиля nuGen
составляет 2 МВт, при этом электродвигатели способны развить мощность в 2 682 лошадиных силы, чего достаточно для передвижения автомобиля, загруженного рудой в количестве 300 метрических тонн. Суммарная масса автомобиля nuGen и груза при полной загрузке составляет около 510 метрических тонн.
Естественно, компании Anglo American необходимо где-то брать водород в больших количествах для питания топливных элементов грузовика nuGen. Поэтому недалеко от открытого рудника Могалаквена сейчас ведется сооружение солнечной электростанции на 100 МВт, которая будет снабжать энергией электролизеры, мощностью по 3.5 МВт, способные вырабатывать до тонны водорода в сутки.
Согласно данным компании Anglo American, на долю карьерных самосвалов во всем мире приходится 80 процентов от суммарного потребления дизельного топлива, также на их долю приходится до 4 процентов от глобальных выбросов углерода в атмосферу. И эти цифры могут значительно сократиться после того, как к концу десятилетия в районе рудника Могалаквена начнет работать флот из 40 водородных грузовиков nuGen. Помимо этого компания планирует перевод на водородное топливо грузовиков еще в шести разных местах земного шара, включая медные рудники в Чили и места добычи железной руды в Южной Африке.