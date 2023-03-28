Машины-монстры: Huge Bug - самое большое в мире перевоплощение самого известного ретро-автомобиля

Двое умельцев из Калифорнии, некто отец и сын Тапперы, решили удивить мир своим творением, и, надо признать, им удалось это в полной мере. Они создали самую крупную на сегодняшний день реплику известного классического автомобиля VW Beetle под названием "Huge Bug", размер которого превышает размер военного автомобиля Hummer и под капотом которого скрывается достаточно большая мощность, но который полностью сохраняет положительную ретро-энергетику своего прародителя."VW Beetle является отличным автомобилем, но он очень мал" - рассказывает Скотт Таппер, - "И мы с отцом решили, что неплохо бы было заиметь подобный вариант, но к которому на дороге будут уважительно относиться владельцы других больших автомобилей".Изначально Тапперы собрались увеличить размеры оригинального автомобиля VW Beetle в два раза, но позже оказалось, что такому монстру будет запрещено легально передвигаться по дорогам их штата. Поэтому им пришлось довольствоваться лишь 40-процентным увеличением оригинального масштаба.Они взяли имевшийся у них в наличии автомобиль VW Beetle Cabriolet 1959 года выпуска, разобрали его практически в ноль и оцифровали все элементы. Последующая компьютерная обработка полученных данных позволила им увеличить масштаб и создать чертежи шаблонов для штамповки элементов кузова.Вполне естественно, что ходовая и другие элементы шасси не были просто увеличенными копиями оригинальных узлов. Умельцы использовали готовую раму, элементы шасси и подвески от одного из старых полугрузовых пикапов Dodge. Оттуда же и был взят 5,7-литровый двигатель Hemi V8, мощности которого вполне достаточно для обеспечения "старта со сжиганием резины".Очень большое внимание было уделено сохранению внутреннего интерьера, который получился максимально близок к минималистскому интерьеру классического VW Beetle. Несмотря на то, что "Huge Bug" имеет кондиционер, гидроусилитель руля, дверные замки с электрическими приводами и стеклоподъемники, элементы управления всем этим весьма искусно скрыты и не нарушают общего ретро-стиля.Единственным элементом, который не вписывается в ретро-стиль, является панель приборов от грузовика Dodge, на которой отображается скорость, скорость вращения двигателя, уровень топлива, давление масла и прочие необходимые водителю данные. Но эта панель опущена ниже рулевой колонки, и особо не бросается в глаза, а во время стоянки ее подсветка отключается, она поднимается вверх и становится совершенно незаметной.