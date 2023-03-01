Начата разработка технологии "космического Лего", которая позволит собирать спутники прямо на орбите

Группа компаний, во главе которой стоит компания Arkisys и в которую входят компании Qediq Inc, NovaWurks, Motive Space Systems, iBoss и Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES), приступила к разработке ряда технологий, которые можно охарактеризовать термином "космическое Лего". Внедрение этой роботизированной технологии позволит в будущем быстро и эффективно собирать новые и модернизировать существующие искусственные спутники прямо на орбите и без малейшего участия человека в этом процессе.Недавно компания Arkisys получила финансирование в размере 1.6 миллионов американских долларов от SpaceWERX, научного и исследовательского подразделения американских Космических Сил. В рамках этого контракта разработка всех ключевых технологий должна быть закончена уже летом этого года, а в 2024 году должна быть проведена первая демонстрация на Земле. В дальнейшем будет проведена демонстрация и первые испытания системы уже в космосе, где при помощи автоматизированных манипуляторов будет собран трехлучевой спутник, способный самостоятельно перемещаться в космическом пространстве.Базовый модуль системы Arkisys, так называемый Port Module, является шестиугольным космическим аппаратом, который, согласно планам, будет запущен в космос в 2024 году. Как уже упоминалось выше, оборудование, установленное на этом модуле, позволяет, как собирать новые, так и модернизировать существующие искусственные спутники.Сейчас специалисты Arkisys, совместно со специалистами NovaWurks, занимаются разработкой универсальной модульной технологии Slegos. Как и в конструкторе Лего здесь будут использоваться стандартные модули определенной формы, которые достаточно просто будут собираться в единую конструкцию. И естественно, что разные типы этих модулей будут иметь различное функциональное назначение, но все интерфейсы их механических соединений и электрических подключений будут стандартизированы.А специалисты компании Motiv Space Systems как раз и занимаются разработкой автоматической системы, которая будет перемещаться вокруг базового модуля Port Module и выполнять все сборочно-монтажные работы.Отметим, что сборка спутников на Земле является достаточно сложным делом, а выполнение этого же самого в условиях космоса выглядит еще сложней. Однако, это несколько не так, самая сложная часть, сборка "кирпичиков космического Лего" будет выполняться наземными предприятиями, а в космосе будет производиться лишь окончательная сборка спутников. И появление такой орбитальной "фабрики спутников" откроет совершенно новые возможности, как для частных, так и для государственных организаций.