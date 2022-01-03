Создан первый в своем роде топологический акустический транзистор

На свете существуют так называемые топологические материалы
, внутри которых электроны перемещаются лишь по поверхности или по граням материала практически без потерь энергии. Эти материалы считаются крайне перспективными для создания электроники следующих поколений, высокоэффективной и малогабаритной. Но пока еще существует одна проблема, которую так и не удалось преодолеть ученым, транзисторы на базе топологических материалов не могут быть включены или выключены без рассеивания электронов, а значит без потерь энергии.
Недавно исследователи из Гарвардского университета закончили ряд расчетов и моделирований, объектами которых являются так называемые топологические акустические транзисторы, устройства, управляющие звуковыми волнами, а не потоками электронов. Обнаруженные учеными новые принципы и рассчитанная архитектура топологического транзистора позволили им создать универсальный акустический ключ, способный пропускать или прерывать поток звуковых колебаний.
"К сожалению, использованные нами материалы и принципы вряд ли могут быть использованы для создания электронного топологического транзистора" - рассказывает Дженни Хоффман (Jenny Hoffman), профессор из Гарвардского университета, - "Однако, новые принципы имеют самое непосредственное отношение к квантовым материалам и фотонным кристаллам, что дает надежду для использования всего этого в будущих оптических и оптоэлектронных устройствах".
Основой топологического акустического транзистора является решетка из металлических столбиков, сформированная в виде сотовидной структуры на поверхности материала, имеющего высокий коэффициент теплового расширения. На обратной стороне пластины создана подобная решетка, столбики которой имеют меньшие размеры и меньший шаг между ними. Эти различия, определяющие топологические свойства материала, позволяют или не дают проходить звуковым волнам вдоль образованного канала транзистора.
Второй частью транзистора является устройство, выполняющее преобразование ультразвуковых колебаний в тепло. Это тепло воздействует на пластину, которая расширяется и изменяет топологию решетки на ее поверхности, позволяя акустическим волнам проходить сквозь канал. Все это вместе работает, подобно обычному транзистору, когда электроны, проходящие через одну область (переход база-эмиттер) позволяют проходить электронам через другую область (переход эмиттер-коллектор).
Принципы, лежащие в основе работы топологического акустического транзистора легко масштабируются. Они могут успешно работать с ультразвуковыми частотами и с субмиллиметровыми акустическими колебаниями, которые раньше передавались только в виде поверхностных акустических волн (ПАВ). И все это вместе позволит обойти ограничения, которые не дают возможность реализовать все возможности интегрированных фононных устройств.
В ближайшем будущем ученые планируют сделать демонстрационные версии топологических акустических транзисторов, которые студенты или посетители выставки смогут потрогать, переключить и в прямом смысле услышать результаты своих действий.