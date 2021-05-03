Машины-монстры: Самая большая в мире "аккумуляторная батарея" на сжатом воздухе имеет емкость в 5 ГВт/ч
Скоро в американском штате Калифорния начнется сооружение двух систем аккумулирования энергии, работающих на сжатом воздухе, каждая из которых может претендовать на звание самой большой системы аккумулирования энергии в мире. Данная система является разработкой компании Hydrostor, ее выходная мощность равна 500 МВт и она будет способна хранить от 4 до 5 ГВт/ч энергии.
Отметим, что при переходе на экологически чистую энергию, черпаемую из нестабильных и неуправляемых возобновляемых источников, глобальные и локальные энергетические сети начинают нуждаться в промежуточных средствах, способных аккумулировать большое количество энергии. В настоящее время для этого используются огромные литий-ионные батареи, гидро-насосные системы, баки, наполненные растворами или расплавами солей и даже тяжелые бетонные блоки, поднимаемые на тросах в вертикальных шахтах.
Еще одной технологией аккумулирования энергии является аккумулирование энергии сжатого воздуха (compressed air energy storage, CAES), которая может иметь параметры, близкие к параметрам гидросистем, но менее зависящая от особенностей выбранного местоположения. Одной из первых таких систем является система McIntosh Plant, запущенная в американском штате Алабама в 1991 году, мощность которой составляет 110 МВт, а емкость - 2.86 ГВт/ч.
Системы компании Hydrostor построены на базе более современной технологии A-CAES. Вырабатываемый на излишках энергии компрессором сжатый воздух вытесняет воду, заполняющую подземный резервуар, и хранится там до момента возникновения потребности в энергии. Выходя из хранилища, сжатый воздух вращает турбину, вырабатывающую энергию, возвращаемую в сеть.
Тепло, которое выделяется при сжатии воздуха, в технологии A-CAES не выбрасывается в окружающую среду, а сохраняется в специальном тепловом аккумуляторе и используется позже для подогрева воздуха, подаваемого на турбину, что увеличивает эффективность системы в целом. Для сравнения, обычные CAES-системы имеют эффективность в 40-52 процента, эффективность же системы A-CAES компании Hydrostor составляет не менее 60 процентов на сегодняшний день.
Согласно имеющейся информации, две системы Hydrostor обеспечат хранение до 10 ГВт/ч и смогут выдать назад всю аккумулированную энергию за промежуток от 8 до 12 часов на максимальной выходной мощности. Срок службы одной системы Hydrostor составляет более 50 лет.
Первая система аккумулирования энергии Hydrostor будет построена в Розамонде (Rosamond), Калифорния, и ее ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен в 2026 году. Вторая система так же будет построена в Калифорнии, но более точное ее местоположение станет известно позже.
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