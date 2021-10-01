Haliade-X 14 - самый большой и мощный ветрогенератор в мире на сегодняшний день

Чуть более трех лет назад представители компании GE Renewable Energy только объявили о планах по разработке турбин ветрогенераторов линейки Haliade-X
. И буквально недавно прототип турбины уже третьего поколения этого семейства был введен в опытную эксплуатацию в Роттердаме, Нидерланды. Мощность ветряного генератора Haliade-X 14 составляет 14 МВт, что делает его самым большим и мощным функционирующим ветрогенератором на сегодняшний день.
Отметим, что первое поколение турбин линейки Haliade-X, появившееся в ноябре 2019 года, было плавающими турбинами, мощностью 12 МВт
. Модель второго поколения, Haliade-X 13, появилась в 2020 году, а процедура ее сертификации была проведена в январе этого года. И сейчас компания GE Renewable Energy стала первой и единственной в отрасли, которая построила и запустила ветрогенератор, мощностью в 14 МВт.
Турбина Haliade-X 14, по сути, является немного более крупным вариантом турбин этой линейки предыдущих поколений. Ветрогенератор имеет высоту в 260 метров, а длина одной лопасти составляет 107 метров. По предварительным расчетам, турбина Haliade-X 14 будет вырабатывать до 74 ГВт/ч электрической энергии в течение года.
Первые промышленные образцы турбин Haliade-X 14 будут установлены на оффшорной "ферме" Dogger Bank C, располагающейся на удалении 130 километров от северно-восточного побережья Великобритании. Общее количество таких ветрогенераторов составит 87, но весь проект будет разбит на три этапа, каждый из которых добавить свои 1.2 ГВт к общей мощности "фермы". И в 2026 году электростанция Dogger Bank станет "крупнейшей в мире прибрежной ветряной электростанцией".
В настоящее время представители компании GE Renewable Energy ведут подготовку к сертификации 14-мегаваттной модели Haliade-X. А на пятки им уже наступает компания Vestas из Дании
со своей моделью V236-15.0 MW, прототип которой должен появиться в следующем году, а серийное производство должно быть начато в 2024 году. Еще одним очень сильным игроком на этом поле является китайская компания MingYang Smart Energy с турбиной MySE 16.0-242 на 16 МВт
, производство которых также должно быть начато в 2024 году.