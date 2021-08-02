Машины-монстры: MySE 16.0-242 - самый большой в мире ветряной генератор

Китайская компания MingYang Smart Energy на днях анонсировала свою новую огромную турбину ветрогенератора морского базирования
, которая по размерам превосходит предыдущего рекордсмена - ветрогенератора Haliade-X компании General Electric
. Ветрогенератор MySE 16.0-242, высотой
242 метра, имеет мощность в 16 МВт, чего достаточно для обеспечения энергией порядка 20 тысяч среднестатистических домовладений. При этом, срок эксплуатации нового "монстра" составляет не менее 25 лет.
Опытный образец турбины MySE 16.0-242 будет возведен в следующем году, и он будет использоваться для проведения всесторонних испытаний. Три лопасти турбины
, длиной по 118 метров, охватят площадь в 46 тысяч квадратных метров, что превосходит площадь шести футбольных полей.
Как ожидается, в течение года турбина MySE 16.0-242 будет способна выработать 80 ГВт*ч электрической энергии, на 45 процентов больше, чем ветрогенератор
предыдущего поколения MySE 11.0-203. При этом, такое непропорциональное увеличение эффективности было получено за счет увеличения диаметра турбины всего на 19 процентов. Это является подтверждением уже давно замеченной тенденции - при увеличении размеров, ветрогенераторы начинают работать лучше
. Да и постоянное совершенствование существующих технологий также нельзя сбрасывать со счетов.
Увеличение эффективности ветрогенератора MySE 16.0-242 должно оказать положительное влияние на стоимость электроэнергии, направляемой на снабжение прибрежных районов. Ведь, согласно статистике, производство электроэнергии за счет энергии ветра является самым дорогостоящим видом "зеленой" энергетики. Стоимость мегаватт-часа "ветряной" электроэнергии составляет сейчас порядка 120.5 долларов США, в то время, как такое же количество энергии, полученной за счет сжигания совершенно неэкологичного угля, стоит около 73 долларов, а производство энергии на солнечных электростанциях выливается в 32.8 доллара без учета субсидий.
Но, даже с учетом достаточно высокой стоимости, область ветряной энергетики достаточно быстро развивается за счет того, что подавляющее большинство ветряных ферм
располагаются в море в оффшорных зонах. Согласно прогнозам, к 2050 году общий вклад ветряной энергетики в общую "зеленую" энергетику увеличится с 37 до 49 процентов.
И в заключении следует отметить, что MySE 16.0-242 является универсальной морской турбиной, способной работать, будучи установленной на морском дне или на плавающей платформе. Как уже упоминалось выше, первый опытный образец турбины будет построен в 2022 году, его установка и начало проведения испытаний намечены на конец 2022 - начало 2023 года. А начало коммерческого производства таких ветрогенераторов запланировано на первую половину 2024 года.Машины-монстры
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