Ученые обнаружили странное поведение высокоэнергетической "горящей" плазмы

Напомним нашим читателям, что исследования, связанные с термоядерным синтезом, проводятся на установке NIF с 2009 года. Лучи 192 мощных лазеров фокусируются на топливной капсуле, размером с шарик от подшипника. Капсула состоит из замороженного дейтерия и трития, и моментальная ее накачка энергией лазерных лучей вызывает мгновенный разогрев до температур, при которых отдельные атомы сливаются в атомы гелия, выделяя при этом энергию в огромных количествах.
В январе этого года исследователи NIF провели модернизацию оборудования и используемых технологий для получения "горящей" плазмы, плазмы, в которой тепло от реакций термоядерного синтеза инициирует и питает следующие реакции. Хотя ученым удалось добиться горения плазмы только на протяжении нескольких наносекунд, этого времени оказалось достаточно, чтобы увидеть нечто странное, связанное с поведением ионов. А странное поведение этих ионов было связано с тем, что они имели гораздо большую энергию, чем энергия, полученная в ходе расчетов математических моделей.
"Полученные нами результаты указывают на то, что ионы, участвующие в термоядерном синтезе, имеют гораздо большую энергию, чем было предсказано путем расчетов гидродинамических моделей процесса ICF (Inertial Confinement Fusion)" - пишут исследователи, - "Мы считаем, что такое поведение в чем-то является аналогом всем известного эффекта Доплера".
Теперь ученым предстоит привести в соответствие или разработать новые модели, в которых будет учитываться обнаруженный эффект. И, вполне вероятно, что именно эти модели позволят им в будущем получить стабильное и самоподдерживающееся воспламенение плазмы.