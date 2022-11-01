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Ученые обнаружили странное поведение высокоэнергетической "горящей" плазмы

Ион


Известно, что целью исследований в области термоядерного синтеза является создание контролируемых процессов, подобных процессам, происходящим в недрах Солнца и других звезд. Проходящие там реакции термоядерного синтеза вырабатывают огромные количества тепла, и они являются безграничным источником экологически чистой энергии. Исследователи, работающие на установке National Ignition Facility (NIF) недавно сделали важный шаг, получив то, что называется "горящей" плазмой, но более детальное изучение происходящих процессов показало странное и необъяснимое поведение ионов, составляющих эту плазму.

Напомним нашим читателям, что исследования, связанные с термоядерным синтезом, проводятся на установке NIF с 2009 года. Лучи 192 мощных лазеров фокусируются на топливной капсуле, размером с шарик от подшипника. Капсула состоит из замороженного дейтерия и трития, и моментальная ее накачка энергией лазерных лучей вызывает мгновенный разогрев до температур, при которых отдельные атомы сливаются в атомы гелия, выделяя при этом энергию в огромных количествах.

В январе этого года исследователи NIF провели модернизацию оборудования и используемых технологий для получения "горящей" плазмы, плазмы, в которой тепло от реакций термоядерного синтеза инициирует и питает следующие реакции. Хотя ученым удалось добиться горения плазмы только на протяжении нескольких наносекунд, этого времени оказалось достаточно, чтобы увидеть нечто странное, связанное с поведением ионов. А странное поведение этих ионов было связано с тем, что они имели гораздо большую энергию, чем энергия, полученная в ходе расчетов математических моделей.

"Полученные нами результаты указывают на то, что ионы, участвующие в термоядерном синтезе, имеют гораздо большую энергию, чем было предсказано путем расчетов гидродинамических моделей процесса ICF (Inertial Confinement Fusion)" - пишут исследователи, - "Мы считаем, что такое поведение в чем-то является аналогом всем известного эффекта Доплера".

Теперь ученым предстоит привести в соответствие или разработать новые модели, в которых будет учитываться обнаруженный эффект. И, вполне вероятно, что именно эти модели позволят им в будущем получить стабильное и самоподдерживающееся воспламенение плазмы.


Ключевые слова:
Плазма, Термоядерный, Синтез, Реакция, Ион, Поведение, Энергия, National Ignition Facility, NIF

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