Компания Samsung разработала OLED-дисплей с разрешающей способностью 10 тысяч точек на дюйм

Если спросить фанатов технологий виртуальной реальности об их ощущениях, то они, наверняка, упомянут о так называемом эффекте "screen door", благодаря которому становятся видимыми промежутки между пикселями дисплея, расположенного очень близко к глазам наблюдателя. Этот раздражающий эффект и некоторые другие отрицательные аспекты могут исчезнуть полностью, если специалистам компании Samsung, работающим с исследователями из Стэнфордского университета, удастся довести до полностью законченного одну из разработанных ими технологий. Этой технологией является технология изготовления OLED дисплеев, разрешающая способность которых может достигать 10 тысяч точек на дюйм, намного больше, чем разрешающая способность обычных дисплеев и даже высококачественных дисплеев, используемых для создания виртуальной реальности.В новой OLED-технологии, помимо светоизлучающих элементов на базе достаточно обычных органических светодиодов, используется еще два тонких слоя, один из серебра, а второй - из специального светоотражающего сплава, на поверхности которого изготовлена сетка из упорядоченных наноразмерных структур. Эта "оптическая метаповерхность" кардинально изменяет свои отражающие способности в зависимости от параметров падающего на нее света за счет резонансных свойств, настроенных строго на определенные цвета. И в результате получается то, что каждый светодиодный пиксель разбивается на множество суб-пикселей, позволяя кардинально увеличить разрешающую способность. При этом, такое увеличение разрешающей способности никак не сказывается на яркости, цветовом охвате и контрастности создаваемого изображения.OLED-матрица с такой высокой разрешающей способностью станет идеальным вариантом для реализации технологий виртуальной и дополненной реальности, создавая безупречное изображение, на котором не видно не то, что промежутков между пикселями, но и самих пикселей также. Однако, реализации такого придется ждать еще минимум несколько лет, ведь для обслуживания дисплеев со столь высокой разрешающей способностью потребуются вычислительные мощности, намного превосходящие мощности даже самых современных процессоров и видеокарт. И когда такие вычислительные мощности станут доступны, новая OLED технология уже будет готова и не станет препятствием на пути дальнейшего развития виртуальной реальности.Тем не менее, компания Samsung уже работает над созданием первого образца дисплея "в натуральную величину", разрешающая способность которого будет составлять 10 тысяч точек на дюйм. При этом, параллельно ведется разработка производственных технологий, которые должны будут в будущем обеспечить крупномасштабное промышленное производство новых OLED-панелей. Таким образом, вопрос "если", озвученный в самом первом абзаце, совершенно не актуален, а в данном случае более уместен вопрос - "когда" мы увидим первые OLED-панели с высокой разрешающей способностью?