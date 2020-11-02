Система искусственного интеллекта разнесла в пух и прах суперкомпьютер на задаче масштабного моделирования

В свое время мы рассказывали нашим читателям о компании Cerebras Systems, которая прославилась созданием самого большого в мире процессора
, предназначенного для мощных систем искусственного интеллекта. Основной задачей, для которой создавался мини-суперкомпьютер CS-1
на основе этого процессора, являлся процесс ускоренного обучения нейронных сетей
, но недавно специалисты компании Cerebras решили испытать свое детище на поприще масштабных научных вычислений, там, где до этого безраздельно властвовали традиционные суперкомпьютеры. И это испытание дало ошеломляющий результат, при расчетах математической модели, включающей в себя более 500 миллионов переменных, компьютер CS-1 буквально разнес в пух и прах один из самых мощных суперкомпьютеров в мире, который занимает сейчас 69 строчку мирового рейтинга TOP-500.
Целью проведенного моделирования являлся поиск решений проблем, связанных с эффективностью работы тепловых электростанций, в частности электростанций, в топках котлов которых сгорает каменный уголь. Подобные задачи и ряд других задач из областей климатического прогнозирования, проектирования летательных аппаратов и т.п. решаются при помощи законов гидродинамики, предсказывающих поведение жидкостей или газов в пространстве и времени. При таком моделировании все пространство разбивается на множество маленьких кубических областей, для каждой из которых производится расчет гидродинамических уравнений, а затем, путем дополнительных расчетов, определяется взаимодействие между всеми областями моделируемого пространства.
В использованной для расчетов модели пространство было разбито на миллион кубических областей, каждая из которых описывалась набором из 500 переменных, что в общей сумме дало 500 миллионов переменных.
Эта модель была загружена в суперкомпьютер Cerebras CS-1, искусственная нейронная сеть которого прошла через этап соответствующего обучения. Напомним нашим читателям, что процессор компьютера CS-1 содержит на одном кремниевом кристалле 400 тысяч вычислительных ядер, 18 гигабайт памяти с пропускной способностью в 9 петабайт в секунду, и с пропускной способностью шины, объединяющей вычислительные ядра в 100 петабит в секунду.
Оппонентом компьютера Cerebras CS-1 являлся суперкомпьютер Joule, который, как упоминалось выше, занимает 69 строчку мирового рейтинга TOP-500 и находится на 24 месте по своей вычислительной мощности среди американских суперкомпьютеров. В состав системы Joule входит 84 тысячи вычислительных ядер и все это потребляет в сумме 450 киловатт мощности.
Для расчетов описанной выше математической модели суперкомпьютеру Joule потребовалось 2.1 миллисекунды времени. Искусственному интеллекту компьютера CS-1 на эту же задачу потребовалось в 200 раз меньше времени, порядка 6 микросекунд, в течение которых он потреблял всего 20 киловатт мощности. Интересен тот факт, что компьютеру CS-1 удалось произвести расчеты математической модели процесса горения быстрее, чем этот процесс происходит в реальности, что открывает перспективы использования таких компьютеров в системах управления сложными объектами в режиме реального времени.
Более того, продемонстрированная компьютером CS-1 скорость вычислений указывает на то, что сейчас в распоряжении людей нет ни одного суперкомпьютера на основе центральных
или графических процессоров, который смог бы даже приблизиться к результату компьютера CS-1.
Представители компании Cerebras Systems сообщили, что их компьютер CS-1 уже не единожды был использован для решения задач, отличных от изначальной. Он использовался для расчетов фармацевтической компанией GlaxoSmithKline, экземпляры таких компьютеров решают специфические задачи в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса и в Национальной лаборатории Аргонна. Так же у компании имеется ряд клиентов из военных, из области аналитики и тяжелой промышленности.
В настоящее время специалисты компании уже почти имеют на выходе готовый процессор Cerebras следующего поколения. Если первый процессор CS-1 был изготовлен при помощи 16-нм процесса компанией TSMC, то следующий вариант этого процессора будет изготавливаться при помощи 7-нм технологии, кроме этого объем памяти увеличится более чем вдвое - до 40 гигабайт, а количество вычислительных ядер будет увеличено до 850 тысяч.