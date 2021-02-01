Сверхстабильный лазерный коммуникационный канал может обеспечить проверку теорий Эйнштейна

Исследователи из международного центра ICRAR (International Centre for Radio Astronomy Research) и университета Западной Австралии (University of Western Australia) установили своего рода мировой рекорд по стабильности коммуникационного канала на основе луча лазерного света, распространяющегося сквозь открытую атмосферу. Ключевым моментом всего этого стала разработанная австралийцами технология стабилизации фазы и изготовленные совместными усилиями "самонаводящиеся" оптические терминалы, что все вместе позволяет передавать информацию по лазерному лучу, полностью исключая все помехи и вмешательства от атмосферы.
"Мы можем эффективно откорректировать атмосферную турбулентность по всем трем осям координат" - пишут исследователи, - "Это приводит к эффекту, будто бы атмосфера была удалена полностью и луч лазерного света распространяется в чистом вакууме. Это, в свою очередь, позволяет нам использовать лазерные лучи в атмосфере, полностью сохраняя стабильность и высокое качество исходного сигнала".
Первым практическим применением сверхстабильной лазерной коммуникационной технологии стал новый высокоточный метод измерения времени, который может быть использован для фундаментальных физических исследований. "Если у вас имеется один терминал на Земле, а второй установлен на борту искусственного спутника, то вы получаете возможность исследования фундаментальных основ физики, включая проверки некоторых постулатов Общей теории относительности Альберта Эйнштейна".
Еще одной очевидной областью применения стабильной лазерной связи станет обмен данными между Землей и искусственными спутниками. "Лазерные технологии позволят увеличить на порядки скорости передачи информации по сравнению со скоростями, которые обеспечивает нынешняя радиосвязь. Оборудованные такими системами спутники смогут передавать критически важную информацию на Землю намного быстрей и с большей надежностью".
И в заключение следует отметить, что технология стабилизации фазы, которая лежит в основе сверхстабильной лазерной атмосферной связи, была изначально разработана для синхронизации входных сигналов в телескопе Square Kilometer Array (SKA)
. Напомним нашим читателям, что телескоп SKA, сооружение которого ведется уже некоторое время, является распределенной системой
, части которой находятся в Южной Африке
и Западной Австралии
.