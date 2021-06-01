Графеновое покрытие позволяет в 10 раз увеличить информационную емкость жестких дисков

Группа ученых из Кембриджского университета (University of Cambridge), занимающаяся изучением свойств одного из самых удивительных материалов на свете, графена, совершила открытие, которое можно назвать не то, что шагом, а длинным прыжком вперед в области хранения данных. Это открытие, реализованное в новой структуре пластин жестких дисков
, позволяет использовать более высокие температуры в процессе записи информации, что, в свою очередь, позволит получить плотность записи информации
в десять раз превышающую аналогичный показатель современных жестких дисков.
Напомним нашим читателям, что в жестких дисках данные записываются и считываются при помощи магнитных головок, буквально парящих в воздухе над поверхностью пластин из магнитного материала, вращающихся с высокой скоростью. Слои из специального материала на основе углерода защищают поверхность пластин от коррозии и механических повреждений. Однако, такие углеродные слои хорошо работают только в определенном диапазоне температур и они практически несовместимы с перспективной технологией тепловой магнитной записи
Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR).
Кембриджские исследователи попробовали заменить углеродные материалы, используемые для защиты пластин жестких дисков, покрытием из графена, количество слоев которого колебалось в пределах от 1 до 4. Тонкость слоя графена позволила значительно сократить толщину защитного слоя в целом, а высокая механическая прочность этого материала позволила 2.5 раза снизить показатели механического износа и коррозии, плюс к этому, в 2 раза сократилось трение между магнитными головками и пластинами жестких дисков.
Но самым важным аспектом использования графенового покрытия стала возможность увеличения температуры, которую способен выдержать магнитный слой пластины в процессе тепловой магнитной записи. За счет нагрева магнитного покрытия HAMR-запись позволяет сделать магнитные домены (биты) намного меньшими и более плотно упакованными. И использование графенового защитного покрытия позволило получить показатель плотности записи
в 10 терабайт на квадратный дюйм, что приблизительно в 10 раз больше показателя современных коммерческих технологий.
"Мы продемонстрировали, что графен может служить прекрасным защитным покрытием для пластин жестких дисков, позволяя им выдерживать чрезвычайные условия при использовании HAMR-технологии" - рассказывает доктор Анна Отт (Anna Ott), ученая из Кембриджского центра исследований графена (Cambridge Graphene Centre), - "В ближайшей перспективе это позволит начать разработку и производство жестких дисков нового поколения, обладающих большой емкостью и повышенной надежностью по сравнению с нынешними жесткими дисками".