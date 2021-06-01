Созданы новые лазеры, способные обеспечить скорость передачи информации на уровне 224 гигабита в секунду

Широкое распространение различных сервисов, работающих с большими объемами информации, таких, как передача потокового видео с высоким разрешением и конференц-связь, уже начинает требовать расширения пропускной способности коммуникационных каналов, используемых для организации связи между отдельными узлами
современных датацентров. Нынешней "рабочей лошадкой" в этой области является 400-гигабитное Ethernet-соединение, но для того, чтобы справиться со все увеличивающейся нагрузкой, требуется использование как минимум 800-гигабитного соединения.
Одним из подходов к организации 800-гигабитного соединения является параллельное использование восьми стандартных оптических интерфейсов, обеспечивающих скорость передачи информации в 100 гигабит в секунду, что является сложным и достаточно дорогим техническим решением. Но не так давно специалисты компании Lumentum разработали новое решение, которое позволит использовать четыре 200-гигабитных интерфейса для создания одного 800-гигабитного соединения.
Для того, чтобы обеспечить столь высокую скорость передачи информации
, команда исследователей компании Lumentum разработала лазер нового типа LE EA-DFB (lumped-element, LE, electroabsorption modulator-integrated distributed feedback, EA-DFB). По отношению к обычным коммуникационным лазерам, EA-DFB, новый лазер, благодаря его конструктивным особенностям, имеет гораздо меньшую электрическую емкость и индуктивность. Это, в свою очередь, позволяет передавать данные со скоростью 224 Гбит/с на расстояние до 2 километров, что удовлетворяет нынешние потребности любого современного крупного датацентра.
"Прямо сейчас лазеры LE EA-DFB могут прийти на замену обычным лазерам в нынешних 400-гигабитных Ethernet-соединениях" - пишут исследователи, - "Это позволит снизить стоимость и эксплуатационные расходы, так как новые лазеры совершенно не нуждаются в дорогих термоэлектрических охладителях, потребляющих, к тому же, большое количество энергии".
В будущем исследователи компании Lumentum планируют провести ряд работ по более глубокой оптимизации структуры и режимов работы лазеров LE EA-DFB. Вполне вероятно, что тем самым им удастся поднять еще выше скорость передачи информации и тогда такие лазеры станут единственных приемлемым вариантом для организации соединений со скоростью 1.6 Тбит/с и выше.