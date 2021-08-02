Ученые установили новый рекорд точности вычисления значения числа Пи

Группа швейцарских исследователей из Университета прикладных наук Восточной Швейцарии (Graubuenden University of Applied Sciences) объявила о завершении вычисления значения числа Пи, одной из базовых математических констант, с точностью, значительно превышающей нынешний мировой рекорд. Последние вычисления производились швейцарцами при помощи мощного суперкомпьютера, которому потребовалось 108 суток и 9 часов для получения результата, содержащего 62.8 триллиона знаков после запятой.
Отметим, что предыдущий рекорд точности вычисления значения числа Пи был установлен в 2020 году, и он составлял 50 триллионов знаков после запятой. Однако, в нынешнем достижении имеется еще одна выдающаяся особенность, последние вычисления производились с в 2 раза большей скоростью, чем скорость аналогичных вычислений, которая была обеспечена облаком компании Google в 2019 году
и с 3.5 раза большей скоростью, чем производились предыдущие рекордные вычисления.
В настоящее время швейцарские исследователи ожидают признания их достижения со стороны Книги мировых рекордов Гиннеса, куда уже была направлена соответствующая заявка. А до той поры они опубликовали только последние десять цифр из рассчитанного ими ряда, которые равны 7817924264.
Напомним нашим читателям, что число Пи представляет собой соотношение длины окружности к ее диаметру. Эта константа уникальна тем, что у нее существует бесконечное количество знаков после запятой. В обычных вычислениях, проводимых на обычных компьютерах, обычно бывает достаточно значения константы Пи с десятью знаками после запятой: 3.141592653. Однако, ученым, которые на самых мощных суперкомпьютерах производят моделирование явлений космологического масштаба или явлений на крошечном квантовом уровне, такой точности Пи недостаточно для получения достоверных результатов и они используют это значение с гораздо большим количеством знаков после запятой.
"Кроме этого, оптимизированный и высокоэффективный алгоритм, который использовался нами для расчета числа Пи, может быть успешно использован и в других областях - анализе ДНК и РНК, в гидроаэродинамическом моделировании, в системах анализа текста и т.п." - пишут исследователи.