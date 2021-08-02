 | Сегодня, 06:03 | Информационные технологии

Ученые установили новый рекорд точности вычисления значения числа Пи

Число Пи


Группа швейцарских исследователей из Университета прикладных наук Восточной Швейцарии (Graubuenden University of Applied Sciences) объявила о завершении вычисления значения числа Пи, одной из базовых математических констант, с точностью, значительно превышающей нынешний мировой рекорд. Последние вычисления производились швейцарцами при помощи мощного суперкомпьютера, которому потребовалось 108 суток и 9 часов для получения результата, содержащего 62.8 триллиона знаков после запятой.

Отметим, что предыдущий рекорд точности вычисления значения числа Пи был установлен в 2020 году, и он составлял 50 триллионов знаков после запятой. Однако, в нынешнем достижении имеется еще одна выдающаяся особенность, последние вычисления производились с в 2 раза большей скоростью, чем скорость аналогичных вычислений, которая была обеспечена облаком компании Google в 2019 году и с 3.5 раза большей скоростью, чем производились предыдущие рекордные вычисления.

В настоящее время швейцарские исследователи ожидают признания их достижения со стороны Книги мировых рекордов Гиннеса, куда уже была направлена соответствующая заявка. А до той поры они опубликовали только последние десять цифр из рассчитанного ими ряда, которые равны 7817924264.

Напомним нашим читателям, что число Пи представляет собой соотношение длины окружности к ее диаметру. Эта константа уникальна тем, что у нее существует бесконечное количество знаков после запятой. В обычных вычислениях, проводимых на обычных компьютерах, обычно бывает достаточно значения константы Пи с десятью знаками после запятой: 3.141592653. Однако, ученым, которые на самых мощных суперкомпьютерах производят моделирование явлений космологического масштаба или явлений на крошечном квантовом уровне, такой точности Пи недостаточно для получения достоверных результатов и они используют это значение с гораздо большим количеством знаков после запятой.

"Кроме этого, оптимизированный и высокоэффективный алгоритм, который использовался нами для расчета числа Пи, может быть успешно использован и в других областях - анализе ДНК и РНК, в гидроаэродинамическом моделировании, в системах анализа текста и т.п." - пишут исследователи.


Ключевые слова:
Число, Константа, Пи, Вычисление, Значение, Точность, Рекорд, Суперкомпьютер

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Компания Google установила новый рекорд по точности вычисления числа Пи - 3 ...
  • Искусственный интеллект получил свою собственную систему счисления
  • Найдено новое простое число с рекордным количеством цифр, которое составляе ...
  • Найдено одно из самых больших простых чисел, насчитывающее более 9 миллионо ...
  • Little Green Machine II - самый маленький в мире суперкомпьютер на сегодняш ...



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 18:31
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4321
    такой точности Пи недостаточно для получения достоверных результатов и они используют это значение с гораздо большим количеством знаков после запятой


    Не думаю, что это число со всеми 62.8 триллионами знаков кто-нибудь будет использовать в реальных расчетах. Мне кажется, что данное достижение бесполезно, по крайней мере на сегодняшний день, пока люди не полетели куда-нибудь к далеким звездам


    --------------------
    Боже ты мой! Что в этом непонятного? Это же элементарнейшая квантовая механика, а не какая-то там вам высшая математика!
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009