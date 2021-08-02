Компания LG установила новый рекорд по дальности передачи данных при помощи 6G-технологий

В настоящее время идет повсеместное развертывание новых сетей сотовой связи стандарта 5G
, но ученые из различных организаций уже достаточно давно занимаются разработкой коммуникационных технологий последующего поколения. И недавно, исследователи из компании LG и института Фраунгофера продемонстрировали передачу данных при помощи 6G-технологий на рекордное на сегодняшний день расстояние.
Согласно ожиданиям, когда начнут появляться 6G-сети, их главным преимуществом перед сетями 5G
будут более высокая скорость передачи данных и более малые задержки. Пиковая скорость 6G-технологий будет минимум в 50 раз больше аналогичного показателя сетей 5G, а задержка будет составлять всего 10 процентов от значения средней задержки у предыдущего поколения.
Этому всему будет способствовать более широкая пропускная способность используемого радиодиапазона, который шагнет в область выше 100 ГГц, в область так называемого терагерцового диапазона, который не используется для коммуникаций в настоящее время.
Вернемся к установленному рекорду. Инженеры из компании LG и института Фраунгофера успешно осуществили передачу и прием 6G-сигналов между двумя зданиями, находящимися на удалении 100 метров (328 футов) друг от друга. Это кажется весьма и весьма небольшим расстоянием по отношению к тому, к чему мы все уже привыкли в настоящее время. Но это достаточно большое достижение с учетом того, что предыдущий рекорд был равен всего 15 метрам и он, этот рекорд, был установлен компанией Samsung
всего несколько месяцев назад.
Одной и самых больших трудностей, с которой сталкиваются разработчики 6G-технологий, является малая дальность распространения радиосигналов в рабочем диапазоне. Поэтому инженерам компании LG пришлось использовать несколько различных устройств для повышения уровня передаваемого сигнала. Они использовали специальный усилитель мощности, который обеспечил передачу стабильного сигнала, мощностью 15 dBm, в диапазоне от 155 до 175 ГГц. Активные антенны с высоким коэффициентом усиления позволили объединить в один сигнал выходную мощность нескольких усилителей. А адаптивная технология формирования луча позволила навести сигнал строго на приемное устройство.
"Успех этих испытаний демонстрирует, что мы стали еще на шаг ближе к успешному применению терагерцового диапазона в перспективных коммуникационных 6G-технологиях" - пишут исследователи.
Однако, еще очень рано для того, чтобы отказаться от покупки нового 5G-телефона и ждать появления еще более новых 6G-телефонов. Согласно самым оптимистичным прогнозам, 6G-технологии имеют шансы стать на коммерческие рельсы не ранее 2029 года. И даже этот далекий срок пока еще находится под большим сомнением с учетом того, сколько работы еще предстоит сделать ученым и инженерам, разрабатывающим и тестирующим коммуникационное оборудование.