Intel 4004, первый в мире микропроцессор, отметил свое 50-летие

В этом месяце отмечается 50-я годовщина с момента появления Intel 4004
, первого в мире коммерческого микропроцессора, упакованного в виде однокристальной схемы. Этот микропроцессор изначально был разработан для настольного калькулятора японского производства, но его появление стало тем толчком, который дал импульс появлению и дальнейшему распространению персональных компьютеров.
Официальным моментом "рождения" микропроцессора Intel 4004 стала опубликованная в ноябре 1971 года статья в журнале "Electronic News" под названием "Объявление о новой эре в микроэлектронике / Announcing a new era in integrated electronics". И именно эта статья стала дебютом первого в отрасли программируемого микропроцессора общего назначения.
Разработка процессора Intel 4004 была начата в 1969 году в рамках контракта по производству 12 заказных микросхем, предназначенных для технических прототипов калькуляторов Busicom 141-PF, разрабатываемых японской компанией Nippon Calculating Machine Corporation. В течение следующих двух лет группа компании Intel, возглавляемая Маршианом "Тед" Хофф (Marcian "Ted" Hoff), в состав которой входили Стэнли Мазор (Stan Mazor) и Федерико Фаджин (Federico Faggin), разрабатывала микропроцессор и пыталась уменьшить его до размеров единственного чипа. Полученный результат оказался столь впечатляющим, что компания Intel зарегистрировала свои авторские права на разработку и вывела новый продукт на коммерческий рынок.
То, что сделало процессор Intel 4004 столь выделяющимся, было то, что модуль CPU (Central Processor Unit) был реализован в нем на одном чипе. Все созданные ранее процессоры состояли из нескольких (десятков) интегральных схем или сотен отдельных транзисторов. Вместо этого, на небольшом чипе процессора 4004 располагалось 2300 транзисторов, соединенных в общую логическую схему
.
Корпус процессора 4004 имел 16 выводов (пинов), он имел 4-битную шину и максимальную тактовую частоту в 740 кГц, что позволяло этому процессору выполнять 92600 инструкций в секунду. Несмотря на крошечные размеры, процессор 4004 имел такую же вычислительную мощность, как и первые компьютеры, появившиеся в 1946 году, которые занимали несколько больших комнат.
Появление процессора Intel 4004 "зажгло" целую череду быстрых инноваций, благодаря которым каждый из нас пользуется сейчас компьютером и имеет в кармане смартфон, который по мощности значительно превосходит даже самые из мощных суперкомпьютеров 1970-х и 80-х годов. Для сравнения, если чип процессора 4004 содержал 2300 транзисторов, то чипы современных процессоров имеют более чем 50 миллиардов транзисторов.
"Оглядываясь назад в 1970-й год, было ясно, что появление микропроцессоров изменит методы, при помощи которых мы проектируем новые системы, функционирование которых зависит не от аппаратного, а от программного обеспечения в большей мере" - рассказывает Федерико Фаджин, - "Появление первых микропроцессоров ускорило появление микропроцессоров следующего поколения, а далее этот процесс приобрел лавинообразный характер".