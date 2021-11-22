Новые наноантенны могут обеспечить практическую реализацию безопасных кантовых коммуникаций на дальние расстояния

Напомним нашим читателям, что информация в классических компьютерах кодируется последовательностью 1 и 0, что реализуется при помощи достаточно простых электронных методов. Также такая кодировка информации достаточно проста для создания устройств-повторителей, которые усиливают сигналы и позволяют ретранслировать информацию на большие расстояния. Квантовая же информация передается при помощи более сложных явлений, таких, как поляризация фотонов света или спин электрона, и для обеспечения передачи квантовой информации на большие расстояния требуются, соответственно, более сложные методы.
В качестве устройств, которые способны хранить и передавать квантовую информацию и которые могут стать основой будущих квантовых ретрансляторов, уже достаточно давно рассматриваются так называемые квантовые точки
, микроскопические устройства из полупроводниковых материалов. Но практическое использование квантовых точек в этих целях еще далеко от области практического применения из-за крайне низкой эффективности преобразования квантовой информации, заключенной в фотонах
, в информацию, заключенную в электронах. Но недавно, группе исследователей из университета Осаки удалось увеличить упомянутую чуть выше эффективность при помощи металлической наноструктуры, своего рода наноантенны, что в теории может существенно облегчить создание квантовых коммуникационных систем и систем распределенной обработки квантовой информации
.
"Эффективность преобразования единичных фотонов в единичные электроны в квантовых точках
из арсенида галлия, широко используемого полупроводникового материала, в настоящее время очень и очень низка" - пишут исследователи, - "Для преодоления этого ограничения мы разработали наноантенну, состоящую из череды крошечных концентрических золотых колец, своего рода плоскую нанолинзу Френелли
, которая позволяет фокусировать свет на единственной квантовой точке. Это, в свою очередь, позволяет получить электрический сигнал, который поддается считыванию, усилению и дальнейшей обработке".
За счет использования наноантенны исследователи добились девятикратного увеличения процесса поглощения фотонов квантовой точкой. Появление избыточных электронов уже дало минимально допустимое напряжение, некоторые параметры которого были отражением квантовой информации
, заключенной в фотонах.
"Теоретические расчеты показывают, что используя такой подход, мы сможем получить 25-кратное увеличение эффективности поглощения фотонов" - пишут исследователи, - "Для этого нам потребуется более точное выравнивание источника света и более точное изготовление крошечных элементов наноантенны".
После проведения модернизации технологии наноантенн, в нашем распоряжении появится нанофотонное устройство, которое может стать основой будущих квантовых коммуникационных сетей и вычислительных устройств. И, вполне вероятно, что технологии, построенные на подобных принципах, позволят нам в будущем с легкостью манипулировать такими абстрактными физическими понятиями, как квантовая запутанность и состояние квантовой суперпозиции.