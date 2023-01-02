MusicLM - система ИИ от Google, которая может создавать музыку любого жанра

Недавно специалисты подразделения компании Google, занимающиеся исследованиями в области искусственного интеллекта, опубликовали данные о новой системе под названием MusicLM, системе, способной создать музыку любого жанра и стиля по текстовому описанию. Отметим, что это не первый музыкальный "генератор" на базе искусственного интеллекта, на свете существуют и другие подобные проекты - Google AudioML и OpenAI Jukebox. Отличием является лишь то, что модель MusicLM была обучена с помощью очень обширной и разносторонней базы, включающей 280 тысяч часов музыки, что позволяет модели создавать музыку с удивительным разнообразием и глубиной.Искусственный интеллект способен объединить в рамках одной создаваемой композиции различные жанры и звучание разных инструментов. Более того, система способна создать композиции, пользуясь абстрактными понятиями в описании, которые, как известно, являются трудными для компьютерного восприятия. Если вы хотите гибрид танцевальной музыки и реггетона, при этом, "с космической, потусторонней" мелодией, которая побуждает "чувства глубокого удивления и страха", то модель MusicLM даст вам именно то, чего вы ожидаете.Также модель MusicLM способна создавать музыку, используя в качестве задания насвистываемую мелодию или описание произведения художественного искуства. Помимо этого система способна "сшивать" вместе несколько описаний и выдавать на основе этого готовые ди-джей сеты и саундтреки.Естественно, что модель MusicLM также страдает от специфических пороков, как и многие "генераторы" на базе искусственного интеллекта. Некоторые переходы в музыкальных композициях звучат весьма странно, а генерируемые вокальные партии являются совершенно непостижимыми и невоспроизводимыми. Но, справедливости ради следует упомянуть, что большинство композиций, созданных MusicLM, можно назвать очень и очень удачными.Руководство компании Google не планирует в обозримом будущем открывать доступ к системе MusicLM и к результатам ее работы из-за проблем с авторскими правами. Ведь в составе генерируемых ею композиций можно обнаружить не менее 1 процента звуков, позаимствованных в абсолютно неизмененном виде из набора, на котором производилось обучение нейронных сетей. Пока еще вопросы лицензирования творений искусственного интеллекта еще не улажены с юридической точки зрения, и с этой же точки зрения будет считаться, что такая музыка является нарушением авторских прав.