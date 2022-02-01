Тренируйтесь на кошках (С).. или на роботах 2.0

Некоторые из ведущих медицинских учебных заведений уже давно используют в учебном процессе специально тренированных актеров, которые успешно симулируют признаки различных заболеваний. Но в последнее время наблюдается тенденция исключения живых людей из этой цепочки, на смену которым приходят технологии виртуальной и дополненной реальности, специализированные манекены и даже полноценные роботы. И сейчас речь пойдет именно о таком роботе, гуманоидном роботе HAL S5301, который максимально реалистично моделирует пациента с травмой головного мозга.
Робот S5301 был разработан и создан компанией Gaumard Scientific из Майями, США. Он является гуманоидным роботом в натуральную величину, который может имитировать последствия инсульта, травматического повреждения головного мозга и т.п.
Система искусственного интеллекта робота позволяет ему поддерживать двустороннее общение со студентами и преподавателями. Робот может устно ответить на задаваемые ему вопросы, описать свое самочувствие и ощущения, при этом, особенности его речи полностью соответствуют особенностям речи людей с повреждениями мозга. Система искусственного интеллекта является самообучаемой, т.е. со временем робот становится "все умнее", а создаваемая им симуляция - глубже и правдоподобней.
Так же движения головы, рук робота S5301 и вся остальная моторика полностью подобны моторике движений людей с повреждениями функций мозга. Робот даже может продемонстрировать признаки паралича части лицевых мышц, как это часто бывает у людей, перенесших инсульт.
Более того, робот также симулирует дыхательную и сердечно-сосудистую деятельность, которые соответствуют симптомам травмы головного мозга. При этом, практически все показатели этой внутренней деятельности могут измеряться и контролироваться при помощи стандартного диагностического медицинского оборудования, а во время имитации особо тяжелых случаев робот может выдерживать электрические разряды дефибриллятора и подключение к аппарату искусственного дыхания.
Робот HAL S5301 был представлен медицинскому сообществу на Международном симпозиуме по проблемам моделирования в здравоохранении (International Meeting on Simulation in Healthcare), который проходил в Лос-Анджелесе в прошлом месяце. А мелкосерийное производство таких роботов начнется уже весной этого года.