Проведены первые успешные испытания гиперзвукового летательного аппарата HAWC

Представители известных американских компаний Raytheon и Northrop Grumman объявили о том, что 20 сентября 2021 года были проведены первые успешные испытания их совместной разработки - гиперзвукового летательного аппарата, оснащенного гиперзвуковым прямоточным реактивным двигателем
(scramjet), благодаря которому аппарат успешно набрал скорость порядка 5 Махов. Разработка аппарата HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) была выполнена в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA и ВВС США, а сам аппарат HAWC является первым прототипом гиперзвукового вооружения
, способного летать на большие расстояния и на относительно небольших высотах.
Обретение способности летать на гиперзвуковых скоростях может произвести революцию в военном деле, подобную той, которую произвело появление реактивных сверхзвуковых технологий после Второй Мировой войны. Ракету, способную лететь со скоростью
, минимум в пять раз превышающей скорость звука, крайне тяжело обнаружить, а еще тяжелее ее будет перехватить, используя стандартные средства ПВО и ПРО. Кроме этого, такая ракета не нуждается в боеголовке, заключенной в ней самой кинетической энергии достаточно для поражения даже сильно укрепленной цели.
Во время испытаний прототип аппарата HAWC был закреплен под крылом самолета, который поднялся на достаточно большую высоту и выпустил аппарат в свободный полет. При помощи твердотопливного реактивного ускорителя аппарат за несколько секунд набрал сверхзвуковую скорость, на которой стал возможен запуск прямоточного реактивного двигателя (scramjet).
Отметим, что такой тип реактивных двигателей не имеет ни единой подвижной части, а сжатие воздуха осуществляется за счет давления набегающего потока. Двигатель типа scramjet во многом подобен традиционному прямоточному воздушно-реактивному двигателю за исключением того, что в конструкции последнего осуществляется торможение потока воздуха до дозвуковой скорости, после чего воздух смешивается с топливом и поджигается. В двигателях scramjet давление набегающего потока воздуха используется для его сжатия, при этом воздух нагревается до такой степени, что впрыснутое в него топливо возгорается самостоятельно.
Целью проведенных испытаний была проверка того, что корпус и другие механизмы аппарата HAWC могут выдерживать механические и тепловые нагрузки, возникающие, как во время длительного полета на гиперзвуковых скоростях, так и во время процедуры разгона до этих скоростей. К сожалению, множество деталей проведенного испытательного полета, таких, как высота запуска, максимальная скорость, дальность и длительность полета
, пока еще содержатся в тайне в силу ряда понятных причин.