Модернизированный вертолет Black Hawk совершил полет полностью в автономном режиме
На страницах нашего сайта мы уже неоднократно рассказывали нашим читателям о программе Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA под названием ALIAS (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System), целью которой является создание единой универсальной системы, установка которой может превратить любой летательный аппарат в беспилотник. И 5 февраля этого года состоялась демонстрация, в ходе которой вертолет UH-60A Black Hawk поднялся в воздух с базы Форт Кэмпбелл, штат Кентукки, и под управлением системы ALIAS совершил первый автономный полет без единого человека на борту.
После полета 5 февраля, 7 февраля был проведен еще один 10-минутный демонстрационный полет. И хотя все это не является самым первым полетом под управлением системы ALIAS, последняя демонстрация полностью раскрывает все возможности нынешней версии технологии Sikorsky MATRIX, ключевого компонента системы ALIAS. Помимо собственно подъема в воздух, полета и посадки, новая система провела вертолет по рулежным дорожкам аэродрома, придерживаясь заданного направления и огибая препятствия.
Отметим, что подавляющее большинство существующих подобных систем способны выполнять самостоятельно лишь простейшие задачи и действовать в качестве интеллектуальных помощников пилоту, которому все еще приходится иметь дело со сложным интерфейсом системы и полностью брать на себя управление в сложных и непредвиденных ситуациях.
Система же ALIAS превращает летательный аппарат в полностью автономное средство, она занимается выполнением всех предполетных процедур и проверок, в ней реализованы возможности адаптации к резким изменениям ветра и погодных условий во время взлета, полета и посадки. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации система ALIAS способна самостоятельно найти подходящее для аварийной посадки место и выполнить посадку даже при условии выхода из строя обоих двигателей вертолета.
Справедливости ради заметим, что во время упомянутых выше двух демонстрационных полетов вертолет все же контролировался в целях подстраховки пилотом-человеком, находившимся в наземной станции управления. Дальнейшие усовершенствования системы ALIAS позволят избавиться даже от такого страховочного контроля, все управление будет отдано в безраздельную власть "цифрового пилота", а общим контролем будет заниматься руководитель операции, который будет иметь возможность отдавать системе более высокоуровневые команды.
"Уменьшение рабочей нагрузки позволит пилотам сосредоточиться на тонкостях проведения текущей операции, а не на механике управления вертолетом" - рассказывает Стюарт Янг (Stuart Young), руководитель программы со стороны DARPA, - "Система ALIAS предоставляет нам максимальную гибкость, теперь мы сможем эксплуатировать летательные аппараты, как под управлением пилотов, так и без них, днем или ночью, в самых сложных условиях окружающей среды".