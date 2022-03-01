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Японским исследователям удалось создать самый маленький аналог железнодорожной сортировочной станции

ДНК-пути и молекулярные двигатели


Большинству наших читателей наверняка известно, что представляет собой железнодорожная сортировочная станция. А тем, кто не в курсе, поясним - это место, заполненное рельсовыми путями и стрелками, где происходит формирование железнодорожных составов и их отправка в нужном направлении. И не так давно группе японских ученых-биологов удалось создать то, что можно назвать наноразмерным аналогом сортировочной станции. Только в качестве рельс были использованы изготовленные из спирали ДНК нанотрубки, по которым двигались аналоги вагонов и поездов, представляющие собой белковые молекулы определенной структуры.

Суть данного изобретения заключается в том, что каждый из специально синтезированных нескольких типов белков, которые получили название динеины (dyneins), способен скользить только по ДНК с определенной последовательностью оснований. В точках ветвления, являющихся аналогами железнодорожных стрелок, ДНК-рельсы имеют специальную структуру, которая направляет направо белковые "вагоны" одного типа, а другого типа - налево.

ДНК-пути и молекулярные двигатели #2


Во время испытаний наноразмерного аналога железнодорожной сортировочной станции ученые "загрузили" белковые "вагоны" флуоресцентными соединениями, выполнявшими роль полезного груза и облегчавшими процесс слежения за всем происходящим на "сортировочной станции".

А в будущем подобные белковые двигатели и сети разветвленных ДНК-путей позволят создавать наноразмерные логистические системы любой сложности. И такие системы найдут широкое применение в области биотехнологий, они могут стать основным компонентом так называемых молекулярных фабрик, лабораторий-на-чипе, систем целевой доставки лекарственных препаратов и многого другого.


Ключевые слова:
Железная, Дорога, Сортировочная, Станция, Путь, Молекула, ДНК, Белок, Направление, Движение

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