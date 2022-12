На самом маленьком в мире "виниле" записана часть новогодней мелодии

В научном сообществе уже давно сложилась традиция отмечать приближение Рождества и Нового Года созданием каких-то миниатюрных чудес соответствующей тематики. Благодаря этому мы уже видели самую маленькую новогоднюю открытку , крошечную фигурку снеговика , а в прошлом году ученые из Датского технического университета (Technical University of Denmark, DTU) продемонстрировали предпраздничное настроение при помощи изготовленной из графена " самой тонкой новогодней елки ". В этом же году ученые из DTU создали "самую маленькую в мире звукозапись", что-то сродни классического винилового диска, на котором выгравирована часть известной Рождественской мелодии Этот диск, диаметром всего в 40 микронов (тысячных долей миллиметра), создан на полимерной основе, и он имеет все необходимые атрибуты - находящийся в центре лэйбл и концентрическую спиральную звуковую дорожку, содержащую первые 25 секунд песни "Rockin' Around the Christmas Tree". Он был изготовлен при помощи коммерческого устройства NanoFrazor, которое, как говорит его название, нано-фрезерным станком, способным отделять крошечные количества материала от цельного куска, придавая ему заданную форму.Мало того, что высокая разрешающая способность устройства NanoFrazor позволила создать изображение лэйбла в центре диска, она позволила закодировать стереозвук в одной дорожке, изменения ширины дорожки заключают в себе звук левого канала, а изменения глубины дорожки - правого канала. Конечно, звук с такого крошечного диска невозможно воспроизвести при помощи обычного проигрывателя. На такое способно лишь само устройство NanoFrazor, или еще более дорогостоящий атомно-силовой сканирующий микроскоп с наконечником, заточенным до одноатомной толщины.Естественно, что создание крошечного звукового диска не несет в себе никакой практической ценности. Но все это демонстрирует впечатляющие возможности устройства NanoFrazor, которое способно быстро и качественно создавать различные наноструктуры с высочайшей точностью."В первую очередь мы планируем разработать и изготовить новые миниатюрные магнитные датчики, способные детектировать электрические токи, текущие в головном мозге живых существ" - пишут исследователи из DTU, - "Также мы планируем использовать NanoFrazor для высокоточного создания наноструктурированных поверхностей, при помощи которых мы сможем лучше контролировать и управлять распространением электронных волн".