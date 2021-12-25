Самая тонкая новогодняя елка, изготовленная из графена
Согласно негласной традиции, ученые отмечают приближение Рождества и Нового Года созданием различных причудливых вещей на эту тему. Мы все уже видели крошечных снеговиков, новогодние открытки, рождественские упряжки с роботами, танцы роботов под новогодние мелодии и даже являлись свидетелями эпического сражения между армией пингвинов и армией Санта-Клаусов в игровой виртуальной реальности. А в этом году исследователи из Датского технического университета (Technical University of Denmark, DTU) решили выразить свое отношение к наступающим праздникам созданием того, что можно назвать самой тонкой новогодней елкой, так как она, эта елка, изготовлена из листа графена одноатомной толщины.
Напомним нашим читателям, что графен - это форма углерода, кристаллическая решетка которой имеет форму листа одноатомной толщины. Графен является самым тонким и прочным материалом искусственного происхождения, помимо этого, графен является отличным проводником тепла и электричества.
Высота графеновой елки равна 14 сантиметрам, а ее толщина - всего одна третья от одного нанометра. Елка была отштампована из листа высококачественного графена, длиной 10 метров, который был выращен на поверхности рулона медной фольги. После выращивания графен отделяется от меди, которую можно повторно использовать для этих же целей, и прикрепляется к поверхности недорогого полимерного основания для дальнейшей резки, штамповки и обработки другого вида.
Второй технологией, которая была продемонстрирована во время изготовления графеновой елки, является новая технология контроля качества. Ключевым компонентом этой технологии является источник и приемник терагерцового излучения, которое обладает высокой проникающей способностью, оставаясь безопасным для человека и окружающей среды.
"Изготовление новогодней елки из графена, на самом деле, скрывает за собой несколько важных прорывов в этой области" - рассказывает профессор Петер Бёггилд (Peter Boggild), - "Нам впервые удалось реализовать технологию контроля качества графеновых листов таких больших габаритов и использовать ее во время технологического процесса обработки материала. Появление такой технологии станет ключом, который откроет путь к промышленному производству материала, обладающего стабильными и повторяемыми параметрами, что сделает возможным его применение в электронике и других областях".