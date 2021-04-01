Создан первый синтетический организм, способный расти и делиться, подобно обычной живой клетке
Впервые за всю историю науки группа исследователей создала синтетический одноклеточный организм, который способен расти и размножаться делением, как обычная живая клетка. Данное достижение может привести к созданию специализированных искусственных клеток, которые будут способны вырабатывать определенные полезные вещества, которые смогут на время заменить пораженные заболеванием клетки тела человека и многое другое.
Основой для создания нового синтетического организма стала работа, выполненная исследователями из института JCVI (J. Craig Venter Institute). В 2010 году эти исследователи создали первую в мире клетку JCVI-syn1.0 с полностью синтетическим геномом. В последних исследованиях ученые института JCVI, работая совместно с коллегами из Национального института стандартов и технологий (NIST) и Массачусетского технологического института (MIT), разработали новый вариант синтетического организма JCVI-syn3.0A, который является модификацией варианта JCVI-syn3.0, разработанного в 2016 году.
Вариант синтетического организма JCVI-syn3.0 является очень простым, в его геноме насчитывает 473 гена, для сравнения, геном бактерии E.coli содержит более 4 тысяч генов. Такая простота организма JCVI-syn3.0 сыграла с ним плохую шутку, он, этот организм, попросту неспособен делиться из-за этого. Вариант JCVI-syn3.0A отличается от своего предшественника наличием дополнительных 19 генов, семь из которых принимают непосредственное участие в делении клетки. И еще некоторые дополнения нового синтетического организма позволяют ему сохранять плавильную сферическую форму после процесса деления.
В долгосрочной перспективе данное достижение является большим шагом к разработке синтетических клеток, способных выполнять полезные для человека функции. Такие клетки могут использоваться для синтеза биотоплива и других химических соединений, они так же могут выступать в роли крошечных "фабрик" по выработке лекарственных препаратов прямо в теле человека и многого другого.
Но, прежде чем люди получат возможность синтеза искусственных чудо-клеток, ученым предстоит проделать еще массу работы. Как мы уже упоминали выше, в новый синтетический организм были введены семь генов, обеспечивающих возможность деления. Так вот, ученым сейчас более-менее понятны функции только двух генов, с оставшимися пятью им предстоит еще разобраться в ходе будущих исследований.