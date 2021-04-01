Квантовые биты выступят в роли детекторов для обнаружения частиц темной материи

Напомним нашим читателям, что на долю обычной материи, из которой состоят планеты, звезды и все остальное, что мы можем увидеть в глубинах Вселенной, приходится всего 15 процентов от общего количества существующей в ней материи. Оставшиеся 85 процентов приходятся на долю неуловимой темной материи, которая уже достаточно долго и успешно уклоняется от обнаружения, несмотря на большое количество экспериментов
, проведенных в данном направлении. И, недавно ученые-физики рассчитали новый эксперимент, в ходе которого будет произведен поиск двух разных видов частиц-кандидатов темной материи
, и выполняться этот поиск будет при помощи некоторых причуд таинственного мира квантовой механики.
Согласно существующим космологическим моделям темная материя должна окружать нас в достаточно больших количествах. Трудность в ее обнаружении заключается в том, что она практически не взаимодействует с обычной материей, включая даже частицы света. И если в ходе какого-то эксперимента темная материя будет найдена, это станет одним из самых важных научных открытий современности.
Как уже упоминалось выше, физики из Национальной лаборатории имени Ферми и Чикагского университета разработали новый эксперимент, при помощи которого будет произведена "охота" на гипотетические частицы темной материи двух разных типов: темные фотоны
и аксионы. Отметим, что темные фотоны являются эквивалентом обычных фотонов света, только природа которых скрывается на темной стороне Вселенной. Как считают ученые, основным отличием темных фотонов
от обычных, является наличие массы покоя у первых. Аксионы
, гипотетические частицы, имеющие отношение ко времени, перемещаются по Вселенной в виде волн и очень слабо взаимодействуют с силами магнетизма и силами электрической природы.
Любой из этих двух кандидатов может проявить себя в нашем мире нормальной материи путем производства нормальных фотонов света, при этом, такие фотоны будут возникать
в таких областях пространства и при таких условиях, в которых согласно Стандартной Модели ничего происходить не должно. Темные фотоны могут спонтанно превращаться в нормальные фотоны, в то время, как аксионы могут испустить фотон света при взаимодействии с магнитным полем.
Ловля таких "неправильных" фотонов требует проведения эксперимента особого вида. Исследователи разработали устройство, позволяющие блокировать фотоны обычного фона и усилить фотоны, возникшие в неправильных местах, в неправильные моменты времени и т.п.
Место, в котором будет производиться ловля неправильных фотонов, является полостью микроволнового резонатора, изготовленного из сверхчистого (99,9999) алюминия. Внутри полости резонатора находится квантовый бит, кубит, выступающий в роли антенны, улавливающей все фотоны света. Весь этот комплект охлаждается до температуры в -273.1 градуса Цельсия, т.е. чуть-чуть выше точки абсолютного нуля и после начальной инициализации кубит способен детектировать присутствие фотона со скоростью в 50 микросекунд, при этом, длительность каждого фотона составляет 500 микросекунд.
Если из кубита считывается значений "1", это соответствует наличию фотона в полости резонатора. Несколько последовательных измерений должны исключить возможности любых ложных измерений, но существуют еще некоторые другие виды помех, приводящие к возникновению одного ошибочного результата на тысячу измерений.
Данный эксперимент еще не проводился, целесообразность его проведения в настоящий момент времени обсуждается пока в высших научных кругах. Вполне возможно, что положительное решение о проведении эксперимента будет принято после того, как ученые смогут обеспечить охлаждение кубита до температуры -273.14 градуса Цельсия, поместив его тем самым в условия, в которых уже не будет никаких фоновых и шумовых сигналов, портящих результаты измерений.