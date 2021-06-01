Машины-монстры: Blue Abyss - самый большой и глубокий в мире закрытый бассейн
Компания Blue Abyss Ltd. планирует в ближайшее время приступить к строительству самого большого и самого глубокого в мире закрытого бассейна. Объем воды в этом бассейне составит 42 тысячи кубических метров или 168 миллионов чашек чая, если использовать традиционную британскую единицу. А создается это сооружение преимущественно для тестирования новых технологий из области подводной робототехники, плюс к этому, бассейн станет первым в мире коммерческим учебным и тренировочным центром для астронавтов.
Отметим, что бассейны закрытого типа являются превосходным местом для тестирования подводных навигационных технологий, тренировок ныряльщиков или астронавтов в условиях моделируемой невесомости. В таких бассейнах, используемых уже больше века, легко контролируются самые различные аспекты окружающей среды, что позволяет производить тестирование конструкций подводных аппаратов и решать сложные технические проблемы в условиях резких управляемых изменений.
Сооружение Blue Abyss, на строительство которого будет затрачено порядка 212 миллионов американских долларов, будет возведено неподалеку от аэропорта Ньюки-Корнуолл, Великобритания, и будет находиться в непосредственной близости от космодрома Корнуолл. Бассейн будет иметь следующие габариты - 50 метров в длину, 40 метров в ширину и 50 метров в глубину, а его объем будет эквивалентен объему 17 бассейнов Олимпийского стандарта. Точка максимальной глубины этого бассейна будет находиться на дне шахты, диаметром 16 метров.
Конструкция бассейна Blue Abyss была разработана Джоном Вискерсом, бывшим военным ныряльщиком и инструктором, и Тимоти Пайком, британским астронавтом. А все элементы наземной инфраструктуры, размещающиеся на площади в 4 гектара, разрабатываются известным британским архитектором Робертом Партингтоном. В состав комплекса будет входить собственно бассейн, учебный центр для астронавтов, небольшой производственный комплекс, гипо- и гипербарические камеры, установка микрогравитации, учебные аудитории, пункт общественного питания и жилые помещения.
Размеры бассейна Blue Abyss будут достаточными для того, чтобы в бассейн можно было погрузить целиком копии модулей Международной космической станции, помимо этого, в глубине бассейна можно будет проводить полноценные испытания подводных аппаратов-роботов и испытания подводных энергетических установок. В случае необходимости, в бассейн можно будет опустить модели подводных пещер, затонувших судов и самолетов, для чего комплекс оборудован сдвигающейся крышей и 30-тонным подъемным краном. Помимо всего этого, бассейн оборудован средствами, позволяющими контролировать и регулировать температуру воды, освещенность, уровень солености воды, моделировать течения различной силы и направлений на различной глубине.
В настоящее время компания Blue Abyss уже получило от британских властей разрешение на начало строительства бассейна. Весь процесс строительства должен уложиться в 18 месяцев и открытие бассейна, таким образом, должно состояться в 2023 году.
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