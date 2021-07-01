Ученые-теоретики взломали фундаментальный закон физики, "сбросив" в черную дыру воображаемую аксионную бомбу

Группа физиков-теоретиков из университета Ланкастера и Имперского колледжа в Лондоне провела эксперимент, продемонстрировавший, что некоторые из фундаментальных законов физики перестают работать в точке сингулярности, реальным воплощением которой является черная дыра
. Этот эксперимент коснулся одного из самых основных физических законов - закона сохранения электрического заряда, согласно которому значение полного электрического заряда в замкнутой системе никогда не изменяется.
"Сбросив воображаемую "аксионную бомбу" в точку временной и пространственной сингулярности, такую, как черная дыра
, мы можем создать новый или уменьшить количество существующего там электрического заряда" - пишут исследователи, - "тем самым мы можем полностью разрушить один из фундаментальных принципов, лежащий в основе электромагнетизма".
Эта так называемая "аксионная бомба" является теоретической математической конструкцией, в которой правильным образом объединены электрические поля и аксионные поля, генерируемые частицами-аксионами. Отметим, что аксионы являются частицами, которые существуют пока лишь в теории и которые являются одним из кандидатов на звание частиц темной материи
. Так как аксионы еще ни разу не были обнаружены экспериментальным путем, их свойства также существуют только в теоретической области
, но ученые уже давно высказывают предположения, что сами аксионы или создаваемые ими поля имеют непосредственное отношение к течению времени во Вселенной.
"Конструкция аксионной бомбы сжимается по мере приближения и исчезает, войдя в точку сингулярности, генерируя при этом отрицательный или положительный электрический заряд. Возникновение заряда происходит в результате взаимодействия временной сингулярности и нового типа аксионного поля, которое только недавно был найдено учеными-теоретиками" - пишут исследователи.
"Ученым часто нравится говорить о том, что "физика ломается" в определенных условиях. Но мы своей работой показываем, что, несмотря на всю экзотику происходящих явлений, все, что происходит на самом деле, ограничено и подчиняется законам физики, работающим в пространстве, окружающем точку сингулярности" - пишут исследователи, - "Однако, мы получили потрясающие и бесспорные результаты - сохранение закона сохранения электрического заряда не может быть гарантировано в точке сингулярности в присутствии взаимодействующих электромагнитных и аксионных полей".