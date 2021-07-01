Новый квантовый лазер превращает энергетические потери в полезную работу

Группа ученых из корейского Института науки и передовых технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST) создала новую лазерную систему
, вырабатывающую поток активных квантовых частиц при комнатной температуре. Но самым интересным во всем этом является то, что с увеличением энергетических потерь у нового лазера уменьшается значение пороговой энергии, другими словами, он начинает потреблять меньшее количество энергии.
Основой нового лазера является оптическая микрополость шестиугольной формы, созданная в основании из нитрида кремния, которое также выступает в роли модулятора излучения
. В результате получается новый вид поляритонного лазера, способного работать при комнатной температуре, в то время как все его ближайшие аналоги способны работать только при криогенных температурах.
Начав испытания нового лазера, исследователи KAIST обнаружили у него уникальную и парадоксальную особенность. Обычно во время работы традиционных лазеров любых типов часть энергии теряется, превращаясь в тепло в большинстве случаев. И в новой системе увеличение энергетических потерь должно было привести к снижению мощности излучаемого когерентного света. Но на практике ученые увидели обратную ситуацию - при увеличении потерь количество потребляемой энергии снижалось, а мощность излучаемого света оставалась на одном уровне.
Ключевыми моментами в данном случае является конструкция лазера и используемые материалы. Свет, попадающий в шестиугольную микрополость, делится на две части (моды), одна часть проходит через один условный треугольник, вписанный в шестиугольник, а вторая - через второй вписанный треугольник. Оба потока световых частиц имеют одинаковую энергию и проходят одинаковое расстояние, не взаимодействуя друг с другом при этом.
Однако, частицы света взаимодействуют с другими частицами, точнее квазичастицами, называемыми экситонами
, которые возникают на стенках микрополости, созданной в полупроводниковом материале. Взаимодействие света и экситонов
порождает новые квазичастицы
, известные как поляритоны, которые взаимодействуют друг с другом и являются основой работы поляритонного лазера
. И в результате этого получается парадоксальная ситуация - при увеличении энергетических потерь возрастает количество образующихся поляритонов, что приводит к снижению количества потребляемой лазером энергии.
"Явление, которое несет ответственность за такое парадоксальное поведение лазера, имеет отношение к квантовой физике и носит название обратная симметрия четности-времени (parity-time reversal symmetry)" - пишут исследователи, - "Это явление в данном случае позволяет преобразовать в полезное действие энергетические потери. И, используя эту особенность, в будущем можно будет создать новые высокоэффективные лазеры для традиционных оптических устройств и квантовых систем".