Первый в мире электродвигатель, изготовленный при помощи технологий трехмерной печати

Инженеры из Производственного технологического Центра Ковентри (Coventry Manufacturing Technology Centre, MTC), Великобритания, создали то, что можно охарактеризовать, как первый в мире электрический двигатель
, изготовленный исключительно при помощи технологий трехмерной печати
. Данная работа является первым шагом на пути коммерциализации подобных технологий, которые ранее были только предметом теоретических исследований.
Исследовательская группа из центра MTC уже достаточно давно работает над технологиями, позволяющими произвести электрический двигатель при помощи технологий аддитивного производства
. Первым шагом в этом направлении стал трехмерно напечатанный корпус электродвигателя, имеющий интегрированные каналы охлаждения и все остальные необходимые элементы.
Несколько позже были разработаны и созданы другие основные компоненты
, в результате чего на свет появился электродвигатель
, имеющий мощность, превышающую мощность сопоставимых по размерам электродвигателей, произведенных традиционным путем, включающим большое количество сложной металлообработки и ручного труда. При этом следует отметить кардинальное уменьшение веса нового двигателя.
"Разработка электродвигателей не получала такого сильного толчка уже около 100 лет, несмотря на вкладываемые в это дело финансы и высокий приоритет данного направления у компаний-производителей" - рассказывает Steve Nesbitt (Steve Nesbitt), инженер-технолог и руководитель центра MTC, - "Разработанные нами технологии позволят сконцентрировать производство электродвигателей в одном месте, что увеличит эффективность и снизит производственные затраты. Кроме этого, сократится количество и длина цепочек поставки всех необходимых компонентов".
А в настоящее время группа из центра MTC занята решением некоторых проблем и оптимизацией разработанных ею технологий. Это, в свою очередь, позволит использовать новые технологии в условиях массового производства, накладывающие целый ряд серьезных ограничений.