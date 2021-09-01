 | Вчера, 06:04 | Новости науки и техники, Электроника и полупроводники

Обнаружен металл, в среде которого поток электронов "течет" словно жидкость

Фонон-электронная жидкость


В среде обычных металлов электроны передвигаются в качестве отдельных частиц и практически не демонстрируют группового поведения. Однако недавно ученые обнаружили тип металлического сплава, внутри которого поток электронов течет подобно жидкости, демонстрируя различные гидродинамические эффекты, как вода в трубе. А возникает этот эффект из-за влияния на электроны квазичастиц, называемых фононами, которые являются квантами колебаний кристаллической решетки материала.

Материал, внутри которого электроны демонстрируют столь необычное поведение, является сплавом ниобия и германия, дитерелидом (NbGe2). А обнаружение этого материала может положить начало целому новому классу электронных приборов и устройств.

"Как правило, электроны рассеиваются фононами при движении в обычных металлах, что приводит к увеличению электрического сопротивления" - пишут исследователи, - "Однако, в среде NbGe2 наблюдаются сильные взаимодействия между фононами и электронами, в результате чего возникает так называемая фонон-электронная жидкость, которая течет по металлу как обычная вода в водопроводной трубе".

Ученые провели три различных эксперимента, результаты которых подтвердили гипотезу фонон-электронной жидкости. Первым экспериментом было измерение удельного сопротивления материала, которое показало, что связь электронов и фононов привела к эффекту увеличения массы электронов.

Второй эксперимент был лазерным анализом Рамановского рассеивания, показавшим, что внутренние вибрации в материале NbGe2 изменились из-за необычного движения потока электронов. И в третьем эксперименте при помощи рентгеновской дифракции была изучена кристаллическая структура дитерелида.

Эксперименты показали, что электроны в фонон-электронной жидкости ведут себя так, словно у них есть масса, в три раза превышающая массу электрона в нормальных условиях. Помимо этого, были обнаружены своеобразные квантовые колебания, которые являются признаком того, что взаимодействие электронов и фононов порождает несколько странное поведение жидкости.

"Наблюдать такое было удивительно" - пишут исследователи, - "Мы никак не ожидали появления столь "тяжелых" электронов внутри такого простого, на первый взгляд, металлического материала. Оказывается, что за счет колебаний электроны "притягиваются" к кристаллической решетке и становятся более инертными, словно бы они получили дополнительную массу".

Отметим, что исследования необычных свойств фонон-электронной жидкости находятся на самом раннем этапе и пока еще не совсем ясно, какое именно влияние все это может оказать на область электроники в ближайшем будущем. Тем не менее, новая работа открывает перед учеными массу возможностей для будущих исследований, целью которых станут поиски других материалов, подобных дитерелиду, и разработка технологий управления движением фонон-электронной жидкости.


Ключевые слова:
Металл, Сплав, Ниобий, Германий, Дитерелид, NbGe2, Движение, Электрон, Фонон, Жидкость, Масса

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Физикам удалось получить каплю сверхэкзотической "электронной жидкости"
  • Ученые заставили электроны "течь" по графену подобно жидкости
  • Ученые обнаружили новое состояние материи, проявляющееся в двумерных матери ...
  • Ученые заставили электроны двигаться по заданному пути на поверхности графе ...
  • Новый странный эффект, возникающий в графене, заставляет электроны двигатьс ...



    •
     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Вчера, 11:43
    #1 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1084
    А обнаружение этого материала может положить начало целому новому классу электронных приборов и устройств.

    Пока не могу представить где такое можно использовать. Разве что сопротивление меньше, соответственно и нагрев, поэтому в микроэлектронике.


    --------------------
    Wikipedia: Я знаю всё;
    Google: Я найду всё;
    ВКонтакте: Я знаю всех;
    Internet: Без меня вы ничто;
    Электричество: Keep talking bitches!
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009