Физикам, возможно, удалось "поймать за руку" экзотическую мимолетную частицу - тетра-нейтрон

Из школьного курса химии и физики нам известно, что все ядра атомов, за исключением водорода, состоят из протонов и нейтронов. Тем не менее, современные теории не исключают возможности существования частиц, состоящих из двух, трех и четырех нейтронов, поиски которых уже ведутся на протяжении более 50 лет с переменным успехом. И недавно, группа исследователей их Технического университета Мюнхена (Technical University of Munich, TUM) при помощи старого списанного ускорителя Van de Graaff получила данные, с большим процентом вероятности указывающие на возможность существования частицы, состоящей из четырех связанных друг с другом нейтронов, так называемого тетра-нейтрона.
Если существование тетра-нейтрона будет подтверждено в конце концов, это заставит ученых пересмотреть все теории относительно сильных ядерных взаимодействий, которые скрепляют и удерживают ядра атомов всех элементов. Кроме этого, новая информация позволит лучше понять особенности некоторых явлений и процессов, протекающих внутри нейтронных звезд
, к примеру.
Отметим, что около 20 лет назад одна французская исследовательская группа опубликовала результаты измерений, которые они интерпретировали как подпись тетра-нейтрона. Однако последующие исследования, проведенные другими группами ученых, показали, что использованные французами исследовательские методы вообще не могли предоставить доказательств существования этой мимолетной экзотической частицы.
В 2016 году японские исследователи пытались получить тетра-нейтроны
при помощи мишени из гелия-4, бомбардируемой лучом радиоактивного гелия-8. При столкновениях ядер этих элементов должна произойти реакция, результатами которой является ядро бериллия-8 и тетра-нейтрон. Однако, за все время экспериментов японцам удалось обнаружить всего четыре экземпляра ядер бериллия-8 и это указало на то, что тетра-нейтрон мог быть получен, но он очень быстро распался на четыре отдельных нейтрона.
В своих последних экспериментах германские ученые бомбардировали мишень из лития-7 потоком ядер этого же элемента, разогнанных до скорости в 12 процентов от скорости света. В дополнение к тетра-нейтрону при таких столкновениях должен образовываться углерод-10. И действительно, ученым удалось обнаружить достаточное количество углерода-10, а повторные эксперименты подтвердили полученные ранее результаты.
Обработка собранных данных позволила выделить характерные подписи атомов углерода-10, находящихся в первом возбужденном состоянии, и тетра-нейтрона, связанного заключенной в нем энергией в 0.42 мегаэлектронвольта. Согласно расчетам, стабильность такого тетра-нейтрона была достаточно высока, его период полураспада был равен 450 секундам, что соответствует периоду существования одного свободного нейтрона
. "Сделанные нами заключения являются единственным возможным объяснением проведенных измерений физических величин во всех отношениях" - пишут исследователи.
Полученные учеными результаты измерений имеют достоверность на уровне 99.7 процентов или 3 сигма. Но нашим читателям хорошо известно, что для того, чтобы можно было с уверенностью сказать об обнаружении тетра-нейтрона, требуется уровень достоверности в 5 сигма. И эту недостающую достоверность могут дать или не дать независимые дополнительные эксперименты, которые будут проведены в будущем другими группами ученых.