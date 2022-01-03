Китайцы создали "искусственную Луну" для экспериментов при пониженной силе тяжести

Китайские исследователи создали своего рода "искусственную Луну", экспериментальную установку, которая, за счет использования магнетизма, позволит им проводить эксперименты в условиях пониженной гравитации. Эта установка, официальный запуск которой будет произведен уже в этом году, представляет собой вакуумную камеру, диаметром в 60 сантиметров, окруженную сильнейшими магнитными полями, которые заставляют "исчезать" часть сил земной гравитации.
Согласно имеющейся информации, вакуумная камера "искусственной Луны" будет заполнена камнями и пылью, имитирующими лунную поверхность. А пониженная сила тяжести в этой камере будет действовать столько, сколько необходимо для проведения эксперимента.
Использоваться все это будет для проверки и испытаний технологий, которые впоследствии будут использованы в реализации лунных космических аппаратов. Таким образом китайцы планируют избежать дорогостоящих технологических и инженерных ошибок, проверить насколько долго определенные устройства смогут выдержать неблагоприятные условия лунной окружающей среды и оценить жизнеспособность идеи создания обитаемой лунной базы.
"Для проведения некоторых экспериментов нам достаточно только нескольких секунд воздействия вакуума, низкой температуры и пониженной гравитации" - пишут исследователи, - "Другие же эксперименты должны проводиться в подобных условиях на протяжении нескольких дней, недель и даже месяцев".
Интересен тот факт, что начальная идея, которая легла в основу создания "искусственной Луны", принадлежит Андрею Гейму, физику из Манчестерского университета, Великобритания, который известен как первооткрыватель графена, за что он, вместе с Константином Новоселовым, удостоился Нобелевской премии в области физики
. Но мало кому известно, что в 2000 году Андрей Гейм получил всего рода сатирическую Нобелевскую премию, так называемую Шнобелевскую премию, Ig Nobel Prize, за эксперимент с лягушкой, левитирующей при помощи магнита.
Трюк с левитацией использует эффект так называемой диамагнитной левитации. Всем известно, что атомы состоят из ядер и вращающихся вокруг них электронов. Вращение электронов вызывает образование крошечных магнитных полей, которые в обычных условиях уравновешиваются за счет случайной ориентации каждого атома.
Но если воздействовать на атомы внешним магнитным полем достаточной силы, то ситуация в корне изменяется. Направление движения всех электронов выравнивается в определенной плоскости и создаваемое электронами совокупное магнитное поле начинает отталкиваться от внешнего магнитного поля. И при некоторых условиях эта сила отталкивания даже сможет компенсировать силу гравитации и поднять в воздух объект, будь он лягушкой или деталью будущего лунного космического аппарата.
И в заключение следует отметить, что установка "искусственной Луны" будет использоваться для дальнейшей реализации китайской лунной программы
под названием Chang'e. Напомним нашим читателям, что в рамках этой программы уже была осуществлена доставка и высадка на поверхность обратной стороны Луны лунохода Yu-Tu
(миссия Chang'e 3), доставка образцов лунных пород и грунта на Землю
(миссия Chang'e 5), а конечной целью является создание лунной научно-исследовательской станции в районе Южного полюса к 2029 году.