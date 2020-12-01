Спускаемый аппарат китайской миссии Chang'e-5 успешно доставил на Землю взятые на Луне образцы
Хорошо известная нашим постоянным читателям китайская лунная миссия Chang'e-5 завершилась 17 декабря 2020 года в 02:00 по местному времени полным успехом. Завершением этой миссии стало мягкое приземление в районе Внутренней Монголии спускаемого аппарата, в отсеке которого находилась вакуумная капсула с образцами пород и грунта, взятыми на поверхности Луны. А успех данной миссии стал еще одним большим шагом на пути реализации весьма масштабной китайской национальной лунной программы.
Напомним, что запуск миссии Chang'e-5 был произведен в 24 ноября этого года, а уже 1 декабря спускаемый модуль успешно коснулся поверхности Луны. Используя бур и руку-манипулятор, спускаемый модуль собрал около 2 килограмм образцов грунта и пород, которые были упакованы в специальный вакуумный контейнер. После того, как этот контейнер был запечатан, он был перемещен в отсек аппарата, который вернулся в космос и состыковался с орбитальным аппаратом миссии для возвращения на Землю.
При сближении возвращающегося космического аппарата с Землей произошло отделение от него спускаемого аппарата, который на скорости 11.2 километра в секунду вошел в верхние слои земной атмосферы, совершил ряд маневров торможения и раскрыл парашют, при помощи которого была совершена мягкая посадка в заданном районе.
Отметим, успех миссии Chang'e-5 был обусловлен успехом предыдущих миссий, Chang'e-5-T1 и Chang'e-4, аппарат последней из которых стал первым в истории космическим аппаратом, успешно совершившим посадку на обратной стороне Луны в прошлом году. Миссия Chang'e-5 стала первым разом с момента, когда лунные образцы были в последний раз доставлены на Землю, что было сделано в 1976 году советским аппаратом миссии Луна-24. А успех данной миссии сделал Китай третьей страной в мире, наряду с СССР и США, которым удалось возвратить образцы с поверхности Луны.
И в заключении следует заметить, что в плане китайской лунной исследовательской программы содержится еще несколько новых миссий, Chang'e-6, 7 и 8. Все эти миссии должны быть запущены в нынешнем десятилетии, а их задачами являются исследования Луны, поиск ресурсов и, возможно, создание основы для китайской обитаемой лунной станции.