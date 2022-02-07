Новая теория мультивселенной объясняет сразу два физических фундаментальных парадокса

Открытие бозона Хиггса
в 2012 году
было одним из самых важных научных событий
последнего времени. Эта недостающая часть Стандартной Модели физики элементарных частиц позволила ученым объяснить то, как другие элементарные частицы получают свою массу. Однако, открытие бозона Хиггса поставило перед учеными очередную загадку - масса самой этой частицы
в 125 ГэВ удивительно мала по сравнению с ожидаемыми величинами. И ученые уже выдвинули ряд теорий, разработали ряд моделей, вроде бы как объясняющих столь малую массу бозона Хиггса, но ни одна из этих теорий и моделей пока не получила никаких экспериментальных подтверждений.
Но не так давно, французский физик Рафаэль Тито Д'Аньоло (Rafaele Tito D'Agnolo) и Даниэль Терези (Daniele Teresi), физик из Европейской организации ядерных исследований CERN, предложили новую теорию, которая, помимо малой массы бозона Хиггса, объясняет еще одну фундаментальную физическую загадку, а в основе этой теории лежит достаточно хорошо известная нам по различным научно-фантастическим произведениям теория мультивселенных
.
Согласно новой теории, в самый ранний период существования Вселенная являлась "коллекцией" множества параллельных Вселенных
, в каждой из которых бозон Хиггса имел свое уникальное значение массы. Вселенные
, в которых бозон имел большое значение массы, разрушились первыми в горниле Большого Взрыва
. Чем большую массу имел бозон Хиггса в каждой конкретной Вселенной, тем раньше она разрушилась
, а наша современная Вселенная может быть одной из Вселенных с самым легким бозонам Хиггса, которым удалось пережить катаклизм и не разрушиться при этом.
Кроме этого откровенно фантастического сценария, новая теория включает в себя две новые частицы, которые идут в дополнение к известным частицам, определенным Стандартной Моделью. Существование этих двух частиц позволяет объяснить озадачивающие ученых свойства симметрии сильных ядерных взаимодействий, связывающих кварки в протоны и нейтроны, а протоны и нейтроны - в ядра атомов.
Современная теория сильных взаимодействий, известная как квантовая хромодинамика, допускает наличие некоторых разногласий в симметрии фундаментальных сильных взаимодействий, так называемой CP-симметрии, хотя эти разногласия пока еще не наблюдались экспериментальным путем. Существование одной из частиц новой теории позволяет решить проблему CP-симметрии, убирая разногласия и делая сильные взаимодействия полностью симметричными. Более того, эта же дополнительная частица может являться частицей темной материи
, загадочной субстанции, на долю которой приходится подавляющая часть материи нашей Вселенной.
Естественно, сейчас еще нет и не может существовать единого мнения насчет того, какая именно из теорий, объясняющих малую массу бозона Хиггса или проблему CP-симметрии сильных взаимодействий, является истинной, а какие теории не имеют шанса на существование. "Каждая из существующих теорий имеет свои положительные и отрицательные стороны" - говорит по этому поводу Даниэль Терези, - "Предложенная нами новая теория может иметь несколько больше прав на существование, ведь она одна объясняет сразу две не связанные друг с другом фундаментальные загадки физики. Боле того, наша новая теория предсказывает некоторые особенности, которые могут облегчить жизнь ученым, производящим поиски частиц темной материи".
Как уже упоминалось выше, сейчас существует множество теорий, призванных объяснить малую массу бозона Хиггса. Эти теории включают в себя релаксационную полевую модель (relaxion field model), базирующуюся на одном из новых явлений квантовой космологии, "эгоистичную" модель Хиггса. Так же существуют и более классические теории, согласно которым бозон Хиггса является сложной частицей, основанной на новом типе симметрии, суперсимметрии. Но, в конце концов, только время и эксперименты позволят расставить все точки над "i" и определить ту модель и теорию, которая будет преобладающей в физике на долгие годы вперед.