Ученые, возможно, нашли решение парадокса Стивена Хокинга касательно черных дыр

Группа исследователей из университета Сассекса, Великобритания, и Мичиганского университета, США, опубликовали в издании Physical Review Letters работу, в которой описано одно из возможных решений так называемого парадокса Стивена Хокинга
, имеющего непосредственное отношение к черным дырам. Математическим путем
ученые продемонстрировали, что черные дыры являются еще более сложными объектами
, чем это считалось ранее, и в гравитационных полях этих объектов заключена информация о том, каким путем они были сформированы.
Исследователи показали, что любая материя, проваливающаяся за горизонт событий черной дыры
, оставляет свой отпечаток в общем гравитационном поле. Эти отпечатки формируют нечто, названное учеными "квантовыми волосами", и они, эти образования, как раз и являются решением парадокса.
Напомним нашим читателям, что еще в 1976 году профессор Стивен Хокинг сформулировал свой парадокс. Поскольку черные дыры постепенно испаряются, то вместе с материей и энергией они теряют информацию об их формировании. Эта идея идет вразрез с некоторыми фундаментальными законами квантовой механики, согласно которым любой процесс в физике может быть инвертирован (обращен вспять) математическим путем.
В 1960-х годах американский физик Джон Арчибальд Уилер (John Archibald Wheeler), указал на отсутствие у черных дыр каких либо заметных особенностей, кроме массы, вращения и заряда. После этого его фраза "черные дыры не имеют никаких волос" превратилась в известную теорему.
Однако, недавно обнаруженные "квантовые волосы" указывают на большую сложность черных дыр и они являются путем для сохранения информации, невзирая на процесс испарения черной дыры. Более того, квантовое состояние поглощенной черной дырой материи
продолжает влиять на состояние пространства выше горизонта событий, что делает возможной передачу информации из недр черной дыры наружу.
"Черные дыры давно уже считались объектами, изучение которых позволит совместить Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна с квантовой механикой
" - пишут исследователи, - "Однако, такое совмещение потребовало бы огромных изменений базовых физических парадигм, что повлекло бы за собой полный пересмотр и переработку или квантовой механики или теории относительности. Нам же удалось найти то, что может быть решением парадокса и, одновременно, не требует проведения революционных переворотов в области физики".