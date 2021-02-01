Физики нашли теоретический способ, который позволит человеку безопасно попасть в недра черной дыры

Вполне вероятно, что для того, чтобы разгадать все связанные с этим тайны, человеку в далеком будущем все же придется рискнуть и отправиться внутрь черной дыры
. Сейчас же такая перспектива выглядит совершенно бессмысленной, мало того, что это будет "билетом в один конец", попавшему в черную дыру человеку никак не удастся сообщить наружу о результатах своих наблюдений и исследований. Тем не менее, вероятность передачи информации из-за горизонта событий
черной дыры все же существует, и когда люди смогут реализовать такую передачу технически, экспедиция в недра черной дыры может быть проведена.
Еще одной проблемой, которая встанет перед подобной экспедицией, станет безопасное проникновение человека через горизонт событий. И, двое ученых-физиков из Гриннелл-колледжа, США, похоже, нашли способ, который пока чисто теоретически позволит сделать это.
Отметим, что во Вселенной присутствуют черные дыры совершенно различных типов и размеров
. Одни черные дыры могут иметь электрический заряд, другие черные дыры вращаются вокруг своей оси
с разной скоростью, и т.п. Но для безопасного проникновения в недра подходит только один очень и очень редкий тип - это должна быть нейтральная неподвижная сверхмассивная черная дыра
, с массой, превосходящей массу Солнца во многие миллиарды раз, находящаяся в полной изоляции
.
Одной из характеристик любой черной дыры является так называемое радиальное расстояние - расстояние от центра черной дыры до горизонта событий. Напомним нашим читателям, что горизонт событий черной дыры - это условная граница точки невозврата. Любая материя или энергия, прошедшая эту границу, будет поглощена черной дырой и станет потерянной для окружающей Вселенной.
Радиальное расстояние напрямую зависит от массы черной дыры. Для черной дыры с массой в одну солнечную массу
, радиус горизонта событий будет равен приблизительно трем километрам. А у сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, имеющей массу в 4 миллиона солнечных масс, радиус горизонта событий составляет уже 11.75 миллионов километров.
Ученые рассчитали, что при проходе человека через горизонт событии черной дыры солнечной массы разница сил гравитации, воздействующей на его пальцы ноги и голову, будет составлять 1000 миллиардов раз. Естественно, что такие силы растянут тело человека в очень длинную и тонкую "лапшу", чего человек пережить не сможет.
Человек, пересекающий горизонт событий сверхмассивной черной дыры, будет находиться гораздо дальше от центра и разница в гравитации, воздействующей на отдельные части его тела, будет практически нулевой, что позволит человеку безболезненно совершить такой переход и попасть в недра черной дыры.
При планировании экспедиции в черную дыру следует учитывать еще один фактор. Подавляющее большинство черных дыр окружено дисками из очень горячей материи, которые состоят из материи космического газа и пыли, звезд и планет, приблизившихся к черной дыре и попавших в ее гравитационную ловушку. Эти диски называют аккреционными дисками и они создают возле черной дыры очень бурную и горячую окружающую среду, пронизанную различными видами излучений и представляющую смертельную опасность для всего живого.
Другими словами, для безопасного проникновения людям придется найти сверхмассивную черную дыру, находящуюся в полной изоляции
и не "питающуюся" материей из окружающего пространства.
И, если предположить, что людям удастся найти изолированную сверхмассивную черную дыру, подходящую для научных исследований, собрать команду отчаянных людей, готовых пойти на смертельный риск, то апогеем этой экспедиции станет очень и очень короткий момент перехода через горизонт событий. Именно в этот момент можно будет успеть сделать некоторые измерения и передать их результаты во внешний мир, прежде чем все, включая и жизни людей, станет навсегда потерянным для окружающей Вселенной.