Ученые обнаружили еще одну новую и весьма странную форму льда

С точки зрения простого обывателя лед является весьма простой вещью, но ученым сейчас известно по крайней мере 20 различных форм льда
, которые имеют различное кристаллическое строение
и формируются при различных комбинациях температур и давлений. Самый обычный лед, тот, который используют для охлаждения напитков, известен под названием "лед I", а ряд известных форм льда заканчивается "льдом XIX". И недавно группа ученых из университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV) обнаружила еще одну экзотическую форму льда
, которая может существовать в природе где-то в глубинах
земной мантии или на далеких планетах типа "водный мир".
Как это часто бывает, новая форма льда была обнаружена случайно. Ученые UNLV занимались разработкой новых методов измерений свойств воды в условиях сверхвысокого давления. Небольшое количество воды было помещено между плоскостями алмазной наковальни, сжатие которой подвергает воду воздействию давления запредельных величин. Это давление вынуждает атомы водорода и кислорода формировать различные кристаллические структуры, а затем образовавшийся лед был нагрет светом лазера, он расплавился на короткое время и замерз снова
, сформировав уже совершенно иную кристаллическую структуру, напоминающую мелкодисперсную смесь крошечных кристалликов.
Новая форма льда была обнаружена в момент перехода от одной известной формы к другой. При давлении приблизительно 5.1 ГПа, лед-VII, имеющий кубическую структуру, преобразовался в структуру, состоящую из симметричных тетрагональных кристаллов, которую ученым еще не доводилось видеть и которая получила название лед-VIIt. После этого лед снова начал менять свою структуру и превратился в другую форму, известную как лед-X.
Учитывая высокое давление, требующееся для образования льда-VIIt, ученые считают, что такая форма может образовываться естественным путем где-то в глубинах земной мантии, а также ближе к поверхности на экзопланетах, богатых водой.
И в заключении следует отметить, что открытие новой формы льда-VIIt стало не единственным открытием, сделанным учеными UNLV в результате их экспериментов. Как считалось ранее, форма лед-X формируется при давлении приблизительно в 1 миллион атмосфер, но в ходе последних экспериментов этаже самая форма наблюдалась при давлении в 300 тысяч атмосфер. Ученые еще не знают, что именно могло вызвать такую аномалию, но планируют это сделать в ближайшее время.