 | Сегодня, 06:03 | Новости науки и техники

Ученые обнаружили еще одну новую и весьма странную форму льда

Исследование форм льда


С точки зрения простого обывателя лед является весьма простой вещью, но ученым сейчас известно по крайней мере 20 различных форм льда, которые имеют различное кристаллическое строение и формируются при различных комбинациях температур и давлений. Самый обычный лед, тот, который используют для охлаждения напитков, известен под названием "лед I", а ряд известных форм льда заканчивается "льдом XIX". И недавно группа ученых из университета Невады в Лас-Вегасе (UNLV) обнаружила еще одну экзотическую форму льда, которая может существовать в природе где-то в глубинах земной мантии или на далеких планетах типа "водный мир".

Как это часто бывает, новая форма льда была обнаружена случайно. Ученые UNLV занимались разработкой новых методов измерений свойств воды в условиях сверхвысокого давления. Небольшое количество воды было помещено между плоскостями алмазной наковальни, сжатие которой подвергает воду воздействию давления запредельных величин. Это давление вынуждает атомы водорода и кислорода формировать различные кристаллические структуры, а затем образовавшийся лед был нагрет светом лазера, он расплавился на короткое время и замерз снова, сформировав уже совершенно иную кристаллическую структуру, напоминающую мелкодисперсную смесь крошечных кристалликов.

Новая форма льда была обнаружена в момент перехода от одной известной формы к другой. При давлении приблизительно 5.1 ГПа, лед-VII, имеющий кубическую структуру, преобразовался в структуру, состоящую из симметричных тетрагональных кристаллов, которую ученым еще не доводилось видеть и которая получила название лед-VIIt. После этого лед снова начал менять свою структуру и превратился в другую форму, известную как лед-X.

Учитывая высокое давление, требующееся для образования льда-VIIt, ученые считают, что такая форма может образовываться естественным путем где-то в глубинах земной мантии, а также ближе к поверхности на экзопланетах, богатых водой.

И в заключении следует отметить, что открытие новой формы льда-VIIt стало не единственным открытием, сделанным учеными UNLV в результате их экспериментов. Как считалось ранее, форма лед-X формируется при давлении приблизительно в 1 миллион атмосфер, но в ходе последних экспериментов этаже самая форма наблюдалась при давлении в 300 тысяч атмосфер. Ученые еще не знают, что именно могло вызвать такую аномалию, но планируют это сделать в ближайшее время.


Ключевые слова:
Лед, Кристаллическая, Структура, Давление, Температура, Форма

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Ученые обнаружили экзотическую форму льда, заключенного внутри кристаллов а ...
  • Гелеобразный лед - самая легкая форма воды, искусственно созданная учеными
  • Ученые получили еще одну форму воды, "горячий черный" лед, который может ...
  • Ученые получили экзотическую форму льда, который может существовать только ...
  • Ученые обнаружили, что одна из экзотических форм льда может расти со скорос ...



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009