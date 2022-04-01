Начат процесс перезапуска Большого Адронного Коллайдера после трехлетнего перерыва на модернизацию

Представители Европейской организации ядерных исследований CERN объявили о том, что процесс обслуживания и модернизации Большого Адронного Коллайдера завершен, самый большой и мощный ускоритель частиц полностью смонтирован и готов к работе. Более того, специалисты CERN уже провели первые "разминочные" запуски двух лучей протонов, движущихся в противоположных направлениях. Однако, процедура запуска коллайдера - это дело небыстрое, и пройдет еще несколько месяцев до того момента, когда в недрах ускорителя начнутся столкновения лучей частиц с рекордными энергетическими показателями.Модернизация, которой подвергалось оборудование коллайдера, начиная с декабря 2018 года, позволит ему работать на еще более высоких энергетических уровнях. Если во время тестовых запусков энергия инжекции луча протонов составляла 450 миллиардов электронвольт (450 ГэВ), то в рабочем режиме эта энергия уже будет составлять 13.6 триллионов электронвольт (13.6 ТэВ).По предварительным расчетам, количество столкновений протонов во время третьего периода (Run 3) работы коллайдера увеличится в три раза. Количество же столкновений тяжелых ионов увеличится в 50 раз по сравнению с аналогичными показателями предыдущего периода работы. В результате всего этого и количество столкновений и количество собранных данных значительно превысит суммарное количество за оба предыдущих периода работы коллайдера, Run 1 и Run 2.Используя столь обширный набор новых данных, ученые-физики надеются распутать большее количество тайн и загадок, связанных с бозоном Хиггса, который связан с так называемыми полями Хиггса, которые, в свою очередь, дают их массу другим элементарным частицам. Помимо этого, ученые планируют изучить тонкости взаимодействий между бозонами Хиггса, "разблокировать двери" к нашему пониманию темной материи и темной энергии, узнать больше о таинственных частицах нейтрино и распутать больше тайн, имеющих отношение к устройству Вселенной на субатомном уровне.Помимо всего озвученного выше, предстоящая волна экспериментов в Женеве будет содержать в себе целый ряд самых строгих тестов, которые будут проверять достоверность самой современной теории об устройстве нашего мира, Стандартной Модели физики элементарных частиц.