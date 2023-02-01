Мюонные детекторы позволяют заглянуть внутрь ядерных реакторов
Группа ученых-физиков из нескольких французских научных учреждений разработала метод, использующий детекторы мюонов для построения трехмерного изображения объектов, к примеру, реакторов атомных станций, доступ к которым затруднен в силу понятных причин. Отметим, что данный подход уже не нов, нечто подобное уже использовалось для изучения внутренностей египетских пирамид, но тогда данных, поставляемых мюонными датчиками, хватало лишь на построение двумерных изображений, срезов.
Мюонная система работает на принципах, схожих с принципами работы рентгеновских аппаратов. Детекторы производят записи столкновений мюонов, дождь которых постоянно поливает нашу планету из космоса. При прохождении мюонов сквозь металл или каменные породы некоторые из их свойств изменяются, что улавливается датчиками. И если в течение достаточно длительного времени производить запись столкновений мюонов, то через некоторое время накопленных данных становится достаточно для воссоздания трехмерных изображений.
Для тестирования мюонная система была установлена в области реактора неработающей атомной станции в Маркуле, на юго-востоке Франции. Для получения изображения внутренностей реактора потребовалось достаточно большое количество мюонных детекторов, некоторые из которых были перемещены во время наблюдений, длившихся несколько дней.
Затем ученые задействовали специализированное программное обеспечение, которое "сшило" воедино образы, полученные разными датчиками в одно достаточно качественное трехмерное изображение, на котором можно разобрать отдельные элементы, такие, как трубопроводы системы охлаждения.
Ученые считают, что разработанная ими система является доказательством работоспособности метода "мюонного сканирования". И этот метод может быть легко адаптирован под особенности других случаев, таких, как создания трехмерного изображения внутренней структуры египетских Великих Пирамид.