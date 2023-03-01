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Обнаружен материал, становящийся сверхпроводником при комнатной температуре и менее жестких условиях окружающей среды

Алмазная наковальня


Уже более века ученые занимаются поисками материалов, являющихся сверхпроводниками при комнатной температуре. Появление таких материалов, способных пропускать электрический ток без сопротивления в нормальных условиях, буквально произведет революцию в области энергетики и некоторых других областях. Однако все известные на сегодняшний день сверхпроводящие материалы демонстрируют свои уникальные свойства лишь при очень низких температурах или под воздействием давления ужасающей величины.

На прошлой неделе ученые из университета Рочестера, которые уже давно работают с различными сверхпроводниками, объявили об обнаружении нового материала, который становится сверхпроводником при комнатной температуре и при гораздо менее жестких других условиях окружающей среды.

Новым чудо-материалом является гидрид лютеция, который становится сверхпроводником уже при температуре в 20 градусов Цельсия, но под воздействием давления порядка миллиона Паскаль (145000 psi). Для справки, давление воздуха на уровне моря составляет 15 psi, а на дне Марианской впадины - 16000 psi. Конечно, такое давление очень и очень высоко, тем не менее, это на два порядка меньше давления, при котором ученым из университета Рочестера удавалось получить нечто подобное в прошлый раз.

Кристалл гидрида лютеция


Гидрид лютеция был получен следующим образом - в камеру, в которой находилось некоторое количество чистого лютеция, достаточно редкого редкоземельного металла, была закачана газовая смесь из 99 процентов водорода и 1 процента азота. Затем температура в камере была поднята до 200 градусов Цельсия и поддерживалась там таковой на протяжении двух суток. Этого времени оказалось достаточно для формирования кристалликов гидрида ярко-синего цвета, диаметром приблизительно в 1 миллиметр.

Затем кристаллик гидрида был помещен между плоскостями алмазной наковальни и сжат до такой степени, что цвет материала изменился до ярко-розового, почти красного цвета, что символизировало переход материала в сверхпроводящее состояние.

В настоящее время ученые из университета Рочестера ожидают повторения их эксперимента с целью проверки результатов другими научными группами. И хотя уровень давления, при котором гидрид лютеция становится сверхпроводником, еще очень высок для возможности применения данного открытия в практических целях, все это является большим шагом и вселяет надежду, что поиски "Святого Грааля" материаловедения и сверхпроводимости когда-нибудь закончатся успехом.



Ключевые слова:
Материал, Гидрид, Лютеций, Сверхпроводимость, Температура, Давление

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