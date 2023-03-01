Обнаружен материал, становящийся сверхпроводником при комнатной температуре и менее жестких условиях окружающей среды

На прошлой неделе ученые из университета Рочестера, которые уже давно работают с различными сверхпроводниками, объявили об обнаружении нового материала, который становится сверхпроводником при комнатной температуре и при гораздо менее жестких других условиях окружающей среды.
Новым чудо-материалом является гидрид лютеция, который становится сверхпроводником уже при температуре в 20 градусов Цельсия, но под воздействием давления порядка миллиона Паскаль (145000 psi). Для справки, давление воздуха на уровне моря составляет 15 psi, а на дне Марианской впадины - 16000 psi. Конечно, такое давление очень и очень высоко, тем не менее, это на два порядка меньше давления, при котором ученым из университета Рочестера удавалось получить нечто подобное в прошлый раз.
Гидрид лютеция был получен следующим образом - в камеру, в которой находилось некоторое количество чистого лютеция, достаточно редкого редкоземельного металла, была закачана газовая смесь из 99 процентов водорода и 1 процента азота. Затем температура в камере была поднята до 200 градусов Цельсия и поддерживалась там таковой на протяжении двух суток. Этого времени оказалось достаточно для формирования кристалликов гидрида ярко-синего цвета, диаметром приблизительно в 1 миллиметр.
Затем кристаллик гидрида был помещен между плоскостями алмазной наковальни и сжат до такой степени, что цвет материала изменился до ярко-розового, почти красного цвета, что символизировало переход материала в сверхпроводящее состояние.
В настоящее время ученые из университета Рочестера ожидают повторения их эксперимента с целью проверки результатов другими научными группами. И хотя уровень давления, при котором гидрид лютеция становится сверхпроводником, еще очень высок для возможности применения данного открытия в практических целях, все это является большим шагом и вселяет надежду, что поиски "Святого Грааля" материаловедения и сверхпроводимости когда-нибудь закончатся успехом.