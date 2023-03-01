Разработана технология изготовления лазеров нового типа на основе ниобата лития

Ученые из компании IBM и Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) разработали технологию изготовления нового типа лазеров, которая может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие ряда связанных с этим оптических технологий. Основой нового лазера является ниобат лития, материал, широко используемый для изготовления оптических модуляторов, устройств, контролирующих частоту или интенсивность проходящего сквозь них света.В области лазерных технологий ниобат лития может быть особенно полезным из-за своей способности пропускать сквозь себя поток света значительной мощности и высоким значением коэффициента Поккельса (Pockels coefficient), который отражает способность материала к изменению своих оптических свойств под воздействием внешнего электрического поля.В лабораториях EPFL были изготовлены элементы фотонных интегральных схем из нитрида кремния, которые впоследствии были объединены с другими элементами этих схем, но уже изготовленных из ниобата лития в компании IBM. И в результате был получен новый тип гибридного интегрированного перестраиваемого лазера, обладающего очень низким показателем шума, высокой стабильностью и большой скоростью регулировки длины волны.Все перечисленные выше положительные характеристики нового лазера делают его идеальным решением для использования в технологиях лазерного сканирования LiDAR (Light Detection And Ranging). И первым испытанием нового лазера стало как раз измерение расстояния с высокой точностью, что является основой работы технологий LiDAR.Помимо этого технология производства интегрированных лазеров имеет достаточно большой потенциал для создания новых типов приемопередающих устройств, используемых в оптических коммуникациях, и для создания микроволново-оптических преобразователей, используемых в технологиях квантовых вычислений."Никакой из других интегрированных лазеров такого масштаба не может похвастаться столь низким уровнем фазовых шумов и столь высокой скоростью перестройки" - пишут исследователи, - "Сейчас даже будет трудно перечислить все области, которые будут задеты появлением такого лазера, но самые основные из них - это оптические и квантовые телекоммуникации, квантовые вычисления, технологии хранения данных и многое другое".