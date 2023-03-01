Разработана технология изготовления лазеров нового типа на основе ниобата лития

Ученые из компании IBM и Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) разработали технологию изготовления нового типа лазеров, которая может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие ряда связанных с этим оптических технологий. Основой нового лазера является ниобат лития, материал, широко используемый для изготовления оптических модуляторов, устройств, контролирующих частоту или интенсивность проходящего сквозь них света.
В области лазерных технологий ниобат лития может быть особенно полезным из-за своей способности пропускать сквозь себя поток света значительной мощности и высоким значением коэффициента Поккельса (Pockels coefficient), который отражает способность материала к изменению своих оптических свойств под воздействием внешнего электрического поля.
В лабораториях EPFL были изготовлены элементы фотонных интегральных схем из нитрида кремния, которые впоследствии были объединены с другими элементами этих схем, но уже изготовленных из ниобата лития в компании IBM. И в результате был получен новый тип гибридного интегрированного перестраиваемого лазера, обладающего очень низким показателем шума, высокой стабильностью и большой скоростью регулировки длины волны.
Все перечисленные выше положительные характеристики нового лазера делают его идеальным решением для использования в технологиях лазерного сканирования LiDAR (Light Detection And Ranging). И первым испытанием нового лазера стало как раз измерение расстояния с высокой точностью, что является основой работы технологий LiDAR.
Помимо этого технология производства интегрированных лазеров имеет достаточно большой потенциал для создания новых типов приемопередающих устройств, используемых в оптических коммуникациях, и для создания микроволново-оптических преобразователей, используемых в технологиях квантовых вычислений.
"Никакой из других интегрированных лазеров такого масштаба не может похвастаться столь низким уровнем фазовых шумов и столь высокой скоростью перестройки" - пишут исследователи, - "Сейчас даже будет трудно перечислить все области, которые будут задеты появлением такого лазера, но самые основные из них - это оптические и квантовые телекоммуникации, квантовые вычисления, технологии хранения данных и многое другое".
Ключевые слова:
Лазер
, Чип
, Ниобат
, Литий
, Кремний
, Стабильность
, Частота
, EPFL
, IBM
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