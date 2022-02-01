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"Монстры" грозовых разрядов - 768 километров длиной и 17.1 секунд длительностью

Грозовой разряд


Грозовой разряд или, проще говоря, удар молнии, который в апреле 2020 года осветил небо сразу трех американских штатов, был недавно признан представителями Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization, WMO), как самый длинный из всех зарегистрированных грозовых разрядов. Расстояние, на которое "пробила" небо эта молния, составило 768 километров (477 миль), и это на 60 километров больше расстояния пробоя предыдущего обладателя рекорда, разряда, длиной в 709 километров, произошедшего в октябре 2018 года в южной части Бразилии.

Самый длинный грозовой разряд


Отметим, что до последнего времени регистрация таких вот молний-монстров производилась при помощи сетей наземных антенн, приемников GPS и модулей обработки данных, объединенных в единую метеорологическую систему под названием Lightning Mapping Array (LMA). Однако, у этой системы имеется целый ряд ограничений, которые препятствуют регистрации и измерениям самых масштабных грозовых разрядов, но все эти ограничения обходятся с легкостью путем использования современных спутниковых технологий.

Самый долгий грозовой разряд


Рекордный грозовой разряд был зарегистрирован, благодаря данным, собранным американскими спутниками Geostationary Operational Environmental Satellites, европейским спутником Meteosat Third Generation satellite и китайским спутником FY-4 Lightning Mapping Imager. Обилие данных позволило ученым составить достаточно точную карту разряда молнии, исследования которой позволят им найти ответы на некоторые из имеющихся в этой области вопросов.

Помимо самого длинного разряда, ученые также определили держателя другого "грозового" рекорда - по длительности вспышки молнии. Новым рекордсменом стал разряд, произошедший в июне 2020 года во время грозы над Уругваем и Аргентиной, который освещал небо на протяжении 17.1 секунды. А предыдущий разряд-рекордсмен, произошедший приблизительно в том же самом регионе в 2019 году, имел длительность в 16.73 секунды.

Места грозовых разрядов


"Молния - это удивительное неуловимое и сложное природное явление, которое, пусть и в небольшой степени, оказывает влияние на нашу жизнь" - рассказывает Майкла Дж. Петерсон (Michael J. Peterson), ученый-метеоролог из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, - "И теперь у нас имеются результаты высокоточных измерений, которые позволяют нам увидеть некоторые аспекты самых грозовых разрядов, узнать тонкости сопутствующих процессов и оценить влияние этого на окружающую среду".


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