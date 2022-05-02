 | Вчера, 06:03 | Автомобили и транспорт, Робототехника

В Китае готовится к спуску на воду судно-робот, являющееся носителем группы летающих, наводных и подводных беспилотников

Судно Zhu Hai Yun


На прошлой неделе в Китае прошла церемония, в ходе которой было дано официальное название новому 88-метровому судну-роботу, которое готовится к скорому спуску на воду. Но самым интересным является то, что это судно, "Zhu Hai Yun", является первым в мире носителем и координатором действий группы из 50 летающих, наводных и подводных беспилотных аппаратов, способных решать задачи широкого спектра совместными усилиями.

Строительство судна "Zhu Hai Yun" было начато в июле прошлого года на верфи Huangpu Wenchong Shipyard в Гуанчжоу. И, как уже упоминалось выше, сейчас это судно и его автоматизированная "команда" практически готовы к спуску на воду.

Система управления судна "Zhu Hai Yun" не рассчитана на самостоятельную навигацию в районах портов и других мест с оживленным морским движением. В таких районах судно будет ходить при помощи дистанционного управления, а свободу самостоятельного передвижения и принятия решений оно получит после выхода в открытые воды. Далее, следуя заложенным в него программам, судно будет действовать самостоятельно и выполнять поставленные перед ним задачи.

На борту "Zhu Hai Yun" имеется все необходимое оборудование, позволяющее осуществлять запуск, посадку, подъем на борт летательных аппаратов, лодок-роботов и автономных субмарин. Также все запущенные беспилотники будут постоянно находиться на связи с судном, благодаря наличию соответствующих коммуникационных систем. Руководить миссией в целом будет центральный компьютер системы управления, на котором будет работать "ориентированное на выполнение поставленных задач программное обеспечение, способное организовывать адаптивные сети из беспилотных аппаратов, собирать данные и составлять трехмерные представления определенных целей".

"Построенное высокоинтеллектуальное беспилотное судной является новой разновидностью судов, которая принесет революционные изменения в области наблюдений и исследования океана" - рассказывает Дэйк Чен (Dake Chen), профессор Школы океанографии китайской Академии Наук.

И в заключении следует отметить, что все китайские средства массовой информации позиционируют судно "Zhu Hai Yun" как автоматизированную платформу для исследований океана. Тем не менее, уже проскользнула информация о том, что это судно все же имеет какое-то вооружение, при помощи которого оно способно "перехватывать и уничтожать агрессивные вражеские цели".


Ключевые слова:
Судно, Робот, Китай, Беспилотник, База, Управление, Миссия

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