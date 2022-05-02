В Южной Корее начата подготовка к строительству первого в мире плавающего города

Представьте себе город, подобный итальянской Венеции, в котором роль улиц, разделяющих здания и кварталы, играют каналы и пространства c открытой водой. Теперь представьте себе более современную интерпретацию этого - целый современный и оживленный город, плавающий на поверхности воды
. Звучит фантастически? Да, но достаточно скоро эта идея начнет воплощаться в жизнь, и это будет происходить в районе Пусана, Южная Корея.
Потребность в подобных плавающих городах
связана в первую очередь с глобальными климатическими изменениями и возможным подъемом уровня воды мирового океана. Для Пусана, который является шестым в мире по оживленности морским портом в мире, подъем уровня океана может иметь катастрофические последствия. Поэтому местные органы власти привлекли специалистов компаний UN-Habitat, Bjarke Ingels Group, SAMOO (Samsung Group) и Oceanix к разработке проекта первого прототипа плавучего города, сооружение которого будет начато в скором времени.
В настоящее время работы по созданию проекта идут полным ходом и уже сейчас можно получить представление, на что именно будет похож этот плавучий город. Опубликованные представителями компании Oceanix изображения выглядят очень футуристическими, однако, в проекте используются только те технологии, которые уже доступны в настоящее время и их реализация не вызовет затруднений.
Согласно планам, на первом этапе будет построен город из трех соединенных друг с другом плавучих "островов-кварталов"
, в котором могут быть размещены до 12 тысяч жителей. В дальнейшем к этому городу будут подстыкововаться дополнительные кварталы, и при количестве этих кварталов в 40 единиц в городе смогут разместиться 100 тысяч жителей.
Каждый из кварталов плавучего города будет играть определенную функциональную роль. Будут жилые кварталы, будут кварталы с зонами развлечений, офисных и исследовательских учреждений. Здания плавучего города будут невысокими и иметь современный дизайн, между зданиями будет находиться достаточно много свободного пространства с растительными насаждениями, уличными киосками, магазинами и развлекательными центрами.
Суммарная площадь первых трех островов плавучего города
будет составлять около 7 гектар, а суммарная площадь всех зданий составит от 30 до 40 тысяч квадратным метров, и эту площадь можно будет использовать в самых разнообразных целях. За энергоснабжение плавающего города будут отвечать солнечные батареи, размещенные на крышах зданий и на плавающих понтонах вокруг города. Автомобильное движение будет разрешено только по периметрам плавающих островов-кварталов, и, в целях сохранения чистоты воздуха в пределах плавающего города смогут передвигаться только электромобили.
Согласно предварительным расчетам, стоимость сооружения первого этапа плавающего города
оценена в 200 миллионов американских долларов. Сооружение плавающего города, который пока еще не получил названия, начнется в 2023 году, к 2025 году город уже начнет принимать законченные очертания, а в 2027 году в него уже можно будет начинать заселять первых жителей.