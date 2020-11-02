Роботы-волки становятся на защиту людей от нападений диких животных
За последние несколько лет в сельских районах северного и западного региона Японии значительно увеличилось количество случаев нападений диких животных, преимущественно медведей, на местных жителей. Только в течение 2020 года было зарегистрировано несколько десятков нападений, два из которых завершились фатальным исходом. Именно эти два случая побудили администрацию города Такикава (Takikawa), находящемся на острове Хоккайдо, принять весьма неординарное решение, которое сработало на все сто процентов.
Такая ситуация, по мнению японских ученых, сложилась из-за того, что перед погружением в зимнюю спячку медведи становятся более агрессивными и активными в деле поисков еды. А в последнее время, в связи с климатическими изменениями, наблюдается сокращение количества созревших диких плодов, что заставляет животных на рискованные поиски хлеба насущного ближе к городам и другим населенным пунктам.
Упомянутым выше решением стало приобретение и установка в соответствующих местах специализированного монстрообразного робота-волка, который изначально создавался для отпугивания диких кабанов от сельскохозяйственных угодий. Но такое высокотехнологичное пугало сработало как нельзя лучше и по отношению к диким медведям, после установки роботов-волков больше не было зарегистрировано ни одного случая нападения медведей на людей.
Отметим, что с того момента, когда мы в первый раз рассказали о роботе-волке на страницах нашего сайта в 2018 году, производитель этого устройства, компания Ohta Seiki успела изготовить и реализовать около 70 единиц, которые, будучи установленными в соответствующих местах, продемонстрировали высокую эффективность.
Прототипом робота-волка является настоящий японский волк, обитавший в северных и центральных регионах страны более века назад, до тех пор, пока этот вид не был уничтожен полностью. У робота имеются четыре ноги, туловище, покрытое характерной косматой шерстью, подвижная голова с гривой и оскаленной пастью, и большие красные мигающие глаза. Когда датчики робота фиксируют движение в контролируемой им области, робот начинает двигать головой и телом, генерировать вспышки света из глаз и других светоизлучающих элементов, издавая при этом звуки записей реального волчьего воя, чередуемые с громкими звуками техногенного происхождения.
И, как можно убедиться, просмотрев приведенный ниже видеоролик, подобной психологической атаки не способно выдержать никакое дикое животной, которое тут же обращается в бегство.