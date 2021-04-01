Роботы учатся использовать "многоточечное" перемещение

Нам всем когда-либо приходилось пробираться через сильно загроможденную область пространства или возвращаться с очень бурной и веселой вечеринки. И в таких случаях на помощь нашим ногам всегда приходят наши же руки, позволяющие приобрести еще одну точку опоры, перенести на нее часть веса и сохранить равновесие в сложной ситуации. И сейчас некоторые из специалистов-робототехников пытаются привить возможность "многоточечного" перемещения роботам, что позволит им успешно передвигаться в условиях сложной окружающей среды и моментально реагировать на какие-то либо резкие изменения.Однако, такая простая с первого взгляда задача не является простой на самом деле. Для обеспечения возможности "многоточечного" перемещения робот должен иметь соответствующие аппаратные части, которые отсутствуют у большинства роботов, и специализированные алгоритмы, в которых заложены принципы использования этих дополнительных аппаратных частей.Одним из первых роботов, который начал осваивать технику "многоточечного" перемещения, стал гуманоидный робот LOLA, созданный исследователями из Технологического университета Мюнхена, Германия. По сравнению с оригинальной версией новый робот имеет массу значительных улучшений и дополнений. И, несмотря на то, что программные алгоритмы управления всем этим еще находятся на самой ранней стадии разработки, робот LOLA уже может демонстрировать при ходьбе некоторые элементы, свойственные до этого момента только людям.На данный момент времени система управления робота LOLA не может полностью самостоятельно решать, в каких ситуациях надо задействовать руки, а в каких - нет. Пока исследователи задают напрямую точки контакта рук, положения ног и рук и другие данные, а робот лишь точно следует этим инструкциям. Однако, в будущем все это будет выполняться в полностью автоматическом режиме.Сейчас исследователи разрабатывают сложные динамические модели движения, в которых могут фигурировать несколько точек контакта, динамичный перенос точки равновесия робота и другие функции. Эти модели лягут в основу новой системы управления, которая будет самостоятельно просчитывать перемещения робота и управлять им в режиме реального времени.