Еще один из видов животных получил робототехническое воплощение
Этот робот носит название Bex и он является автоматизированным воплощением горного козерога (ibex), созданным специалистами компании Kawasaki. Робот Bex был представлен широкой публике на проходившей недавно в Японии выставке iREX и он является своего рода побочным продуктом программы RHP (Robust Humanoid Platform), в рамках которой специалисты Kawasaki занимаются разработкой гуманоидных роботов серии Kaleido.
Программа RHP находится в стадии активной реализации с 2015 года. Но, со слов Масаюки Соубе (Masayuki Soube), руководителя программы RHP, специалисты столкнулись с рядом значительных трудностей при разработке прямоходящих гуманоидных роботов, и на свет появилось более универсальное решение в виде робота Bex.
Стоит заметить, что робот Bex имеет гибридную двигательную систему. В большинстве случаев он перемещается на конечностях подобно всем другим известным нам четвероногим роботам. Но в случае, если позволяет характер поверхности передвижения, робот может стать на колени и задействовать установленные там колеса, что дает ему более быстрый и более экономичный режим движения.
Также стоит особо отметить, что показанный на первом снимке вариант робота Bex имеет своего рода руль и четко выраженное место для сидения человека. С учетом его грузоподъемности в 100 килограмм он вполне может быть использован в качестве экзотического транспортного средства.
Но перевозка людей - это совсем не то, о чем изначально думали разработчики робота. С их точки зрения робот Bex может использоваться для переноски грузов на складах, строительных площадках и производственных помещений. Также робот может стать "удаленными глазами" для людей, занимающихся осмотром и контролем промышленного оборудования, зданий, сельскохозяйственных угодий и т.п.
Нижняя часть основания робота вместе с элементами двигательной системы является базой, на верхнюю часть которой допускается установка самых различных инструментов и приспособлений, позволяющих адаптировать робота к выполнению какой-либо определенной работы. "Если робот будет работать на строительной площадке, то мы установим сверху один набор приспособлений. Для работы на механическом производстве робот получит совсем другой набор" - рассказывает Масаюки Соубе, - "Сельскохозяйственный вариант будет иметь совсем другой набор инструментов, но основа всего этого, база, будет всегда одна".
И в заключении следует отметить, что появление робота Bex может ознаменовать возвращение к тем дням, когда известная компания Boston Dynamics вела интенсивную работу над роботами BigDog и LS3. Несмотря на достигнутые успехи, эти весьма интересные проекты были закрыты, но будем надеяться, что специалистам компании Kawasaki все же удастся довести свое необычное детище до уровня практического применения.