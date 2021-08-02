Роботы Atlas компании Boston Dynamics демонстрируют еще более совершенные навыки в области акробатики и паркура
В свое время мы много раз рассказывали нашим читателям о роботе Atlas известной компании Boston Dynamics, который уже не раз удивлял нас выполнением акробатических трюков и элементов "прикладной акробатики" - так называемого паркура. И недавно представители Boston Dynamics опубликовали видео, на котором роботы Atlas выполняют наиболее сложную акробатическую программу на сегодняшний день, что является наглядной демонстрацией прогресса компании в данной области.
Если рассмотреть последние несколько лет, то эволюция роботов Atlas, начавшаяся с простого бега трусцой по открытой местности, является удивительной и впечатляющей. Достаточно короткие видео, выпускаемые компанией Boston Dynamics с завидной периодичностью, оставляли неизгладимые впечатления, но в них всегда наблюдался некоторый недостаток в технических деталях и более подробных объяснениях. И только теперь руководство компании решила приподнять занавес, поделившись некоторыми "закулисными" тайнами касательно разработки их роботов и почему акробатика, танцы и паркур считаются ими наиболее подходящими для обучения гуманоидных роботов.
Главными действующими лицами нового видео являются два робота Atlas, которые, синхронизируясь друг с другом, выполняют ряд сложных трюков. В отличие от предыдущих видео, сосредоточенных на выполнении роботами отдельных трюков и движений, новое видео демонстрирует способность роботов к адаптации к неожиданным изменениям при выполнении непрерывной череды сложных динамических движений.
Второй видеоролик позволяет нам познакомиться с процессом съемки первого видео и взглянуть краем глаза на работы, выполняемые в лаборатории компании. На втором ролике можно увидеть несколько неудачных попыток выполнения трюков и бесконечный процесс совершенствования и обучения систем управления роботами. Более того, в этом видео частично заключен ответ на вопрос, часто задаваемый представителям Boston Dynamics: Какова конечная цель всех этих разработок и исследований?
"Работа, которой мы сейчас занимаемся, напоминает собой нечто вроде закладки фундамента в строительстве" - рассказывает Скотт Киндерсма (Scott Kuindersma), руководитель проекта Atlas, - "Мы разрабатываем основную базу и возможности, которые потом можно будет вложить практически в любого робота. Параллельно с этим мы определяем ряд задач, над которыми мы будем работать на протяжении следующих двух-пяти лет".
Отметим, что робот Atlas по сей день является детищем исключительно научно-исследовательского проекта. И у компании Boston Dynamics не стоит даже в планах ставить этот проект на коммерческие рельсы в будущем. Тем не менее, у Boston Dynamics уже имеются коммерческие проекты, в прошлом году компания начала мелкосерийный выпуск небольших роботов Spot, которые предлагаются по стоимости от 75 тысяч американских долларов. А позже был представлен робот Stretch, явно предназначенный для выполнения работ в складских помещениях.