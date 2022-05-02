На японской железной дороге появился робот-рабочий, управляемый через виртуальную реальность

Представители японской железнодорожной компании West Japan Rail Company опубликовали снимки и видео, главным фигурантом которых является их новый робот-работник, предназначенный для выполнения тяжелых и опасных работ. Робот установлен на конце стрелы подъемного крана, они имеет голову, туловище и руки, которые копируют движения человека-пилота при помощи технологий дистанционного управления на базе виртуальной реальности.Целью создания такого автоматизированного работника представители компании JR West называют "увеличение производительности труда и повышение техники безопасности" при проведении работ с тяжелыми конструкционными элементами на высоте и в непосредственной близости от контактных электрических проводов.Как уже упоминалось выше, робот установлен на конце стрелы гидравлического подъемного крана, размещенного на небольшой самоходной железнодорожной платформе. Оператор робота находится в кабине подъемного крана, которая внешне очень и очень похожа на кабины обычных подъемных кранов.Но в этой кабине, помимо традиционных рычагов управления подъемным краном, находится консоль, при помощи которой оператор может управлять движениями робота. Более того, в данной системе реализована обратная связь, что позволяет оператору ощутить вес поднимаемого роботом предмета или оценить прикладываемое усилие. А очки виртуальной реальности, на которые транслируется картинка с камер, установленных на голове робота, дают оператору возможность слежения за ходом выполняемых работ.Руки робота имеют несколько степеней свободы и снабжены захватами, способными удерживать все необходимые виды специализированных инструментов. Можно было бы сказать, что робот может достаточно ловко обращаться с инструментами и элементами конструкций железнодорожной инфраструктуры, если бы не довольно низкая скорость перемещения рук, которая делает робота достаточно медлительным.Глядя на все это, возникает вопрос, зачем нужно было придавать этому роботу ярко выраженную гуманоидную форму? Ответ достаточно прост, и он заключается не в традиционной любви японцев к роботам типа "Gundam". Все дело в том, что оперируя туловищем, руками и головой робота, находящимися в привычных местах, человек-оператор быстрее обучается, действует уверенней и эффективней, используя свои собственные врожденные рефлексы.И в заключении следует отметить, что робот-рабочий был разработан и создан специалистами компании JR West совместно со специалистами компаний Human Machinery Co и Nippon Signal Co.